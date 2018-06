Hannover

Das geht ja gut los. „Es ist Juni. Die Sonne ist draußen. Die Festival-Saison beginnt, und ihr seid dabei“ freut sich Beat Schmutz, und 25000 Fans auf der seit Wochen ausverkauften Expo-Plaza freuen sich mit. Mit Beats Band Schmutzki beginnt das Open-Air der Toten Hosen im Rahmen ihrer „Laune der Natour“.

Und wer sich mit der Natur gut steht, hat offenbar auch einen Pakt mit dem Wetter geschlossen. Von den für den ganzen Nachmittag angekündigten Gewittern keine Spur. Bei Sonnenschein geht es los; das Wetter ist gut, die Laune ist es auch.

Ein richtiges kleines Festival haben die Hosen für Hannover geschnürt; die Düsseldorfer eingeschlossen spielen die Bands, und der Hauptact legt sowieso erst nach Drucklegung los, mit einem Programm, das von Hosen-Klassikern wie „Bonnie und Clyde“ und „Wünsch dir was“ über den undankbaren Überhit „Tage wie diese“ und den Roten-Rosen-Ausrutscher „Halbstark“ bis zum aktuellen Album „Laune der Natur“ reicht.

Ist das noch Punkrock? Die Frage stellt sich nicht und ist sowieso der Gipfel des Spießertums. Hier ist man alternativ und unbedingt links. Die Toten Hosen haben ihren „Sascha“. Schmutzki singen gegen die Hater und skandieren „Hebt die Finger zum Himmel und fickt die AfD“. Und ein Meer von Stinkefingern erhebt sich.

Gut gelaunten Post-Punk spielt das Stuttgarter Trio. Die Drei finden sich selbst „Krass gut“, singen „Hey du“ und vom „Festivalmädchen“ - wer weiß, was noch drin ist?

Erst einmal The Adicts, ein Stück Punkrock-Geschichte, 1977 gegründet, noch vor den Toten Hosen. Hier kommt nicht Alex. Hier kommt Sänger Monkey, wie der Rest der Band ganz „Clockwork Orange“-mäßig weiß gekleidet, und sieht mit Melone, schwarzweißem Make-up, Tupfensakko aus wie ein Horrorclown. Viel Bühnenzauber zu Punkrock der ganz alten Schule. Anfangs trägt er noch Glitzerflügel. Es gibt Konfettikanone und Kartenspieler-Tricks und dazu Klassiker wie „Joker in the Back“. Die Reaktionen? Noch eher verhalten. Auch für die meisten Älteren des bunt gemischten Publikums ist das wohl noch zu sehr vor der Zeit.

Aber es gibt ja noch die Donots, nach Eigendefinition „asoziales Ausdruckstanz-Kollektiv und Biervorkoster der Toten Hosen“. Sänger Ingo Knollmann steigt schon beim vierten Song ins Publikum, bildet einen Moshpit um sich herum und sucht sich eine Bianca aus, die Meute anzuführen: „Du legst das Handy weg, das ist ein Punkrockkonzert.“ Das Lied: „Alles muss kaputt sein.“ Und dann reißen sie kollektiv die Plaza ab.

Die Ibbenbürener, die nun auch schon seit 1994 im Geschäft sein, haben vergangenes Jahr ihr zweites deutschsprachiges Album „Lauter als Bomben“ veröffentlicht, werden dem Titel mehr als gerecht, können klassischen Punk genauso gut wie Flirts mit dem Pop und Reggae-Anleihen. Und hauen Klassiker wie „Wake the Dogs“ genauso raus wie das neue „Keiner kommt hier lebend raus“ - Leben und Tod, darunter machen sie es nicht. Na, dann sind ja alle bereit für die Toten Hosen.

gol