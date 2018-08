Hannover

Das erste Wochenende beim Maschseefest

Es wird voll an den Ufern des Maschsees – das erste Wochenende steckt voller Höhepunkte. Wir präsentieren eine Auswahl.

Jeweils von 14 bis 19 Uhr können sich Kinder auf der Kinderwiese am Stadion austoben: Hier gibt es eine Hüpfburg, einen Kletter- und Bewegungsparcour und Tanzsessions. Beim Hamborger Veermaster singen ab 14 (Freitag) und 15 Uhr (Sonnabend und Sonntag) Shanty-Chöre, jeweils ab 20 Uhr beginnt dort der beliebte „Tanz am See“. Musik- und Party-Highlights Freitag: Um 21.30 Uhr singt Namika („Lieblingsmensch“) auf der Maschsee-Bühne am Nordufer, am Geibeltreff legen DJs ab 18 Uhr auf, an der Löwenbastion ab 17 Uhr. Die Maschseequelle bietet wie gewohnt Blues, Pop und Rock live: Freitag um 16 und 20 Uhr, Samstag um 15 und 19 Uhr, Sonntag um 15 und 20 Uhr (und einen Frühschoppen mit „It’s Me“ ab zwölf Uhr).

Ihre Fans können ihren Auftritt kaum erwarten: Sonnabend tritt die Schweizerin Stefanie Heinzmann mit Band auf der Bühne am Nordufer auf, los geht’s um 21.30 Uhr. Im Madsack See-Salon beginnt um 18 Uhr die „Hannover geht aus“-Party mit DJ Kayhan, der Funk, House, Latin, aber auch Schlager und Oldies auflegt. Kulttermin um 18 Uhr am Geibeltreff: Bodo Linnemann, Ex-„Casa“-Wirt, feiert seinen 77. Geburtstag nach und legt Soul, Funk und Rock auf. Im „Waldkater meets Spain“ kann man ab 19 Uhr Nené Vasquez (Percussion) und Mo’Horizons (Electro-Beat) erleben. Ab 21.30 Uhr wird es feierlich: Dann starten die Fackelschwimmer am Westufer – mehr als 100 Taucher verwandeln den Maschsee mit Fackeln in ein Lichtermeer.

Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottedienst an der Maschsee-Bühne, wo ab 13 Uhr auch Live-Musik gespielt wird. Frühschoppen beginnen um elf Uhr an der Löwenbastion und am Geibeltreff, beim Wild Geese um zwölf Uhr – hier wird ab 16 Uhr auch Karaoke gesungen. Im Madsack See-Salon heißt es ab 13 Uhr „Sunday Funday“, hier stehen Brunch und Clubbing auf dem Programm.

Der Fährmann rockt das Ufer

Wo Ihme und Leine zusammenfließen, wird an diesem Wochenende wieder das Woodstock von Hannover gefeiert: Von Freitag bis Sonntag läuft das Fährmannsfest am Weddigenufer – mit insgesamt 17 Bands und einem großen Kinder- und Kulturprogramm am Sonnabend und am Sonntag.

Los geht es Freitag um 16.30 Uhr mit Escape, es folgen um 17.25 Uhr Matagalpa, um 18.25 Uhr Colour Haze, um 19.55 Uhr The Espirits und um 21.30 Uhr Shantel & Bucovina Club Orkestar. Sonnabend gibt es folgendes Lineup. 15 Uhr: HLS Bigband, 16.10 Uhr: Source of Rage, 17.20 Uhr: One Strike Left, 18.30 Uhr: Alex Mofa Gang, 20 Uhr: Montreal und gegen 21.30 Uhr legen die NDW-Pioniere Fehlfarben (Foto) los. Der Sonntag beginnt um 15 Uhr mit Massentrend, um 15.50 Uhr spielen The Planetoids, um 16.40 Uhr Joan Randall, um 17.45 Uhr Antiheld, um 19.15 Uhr Tequila & The Sunrise Gang und gegen 20.45 Uhr beenden Zugezogen Maskulin das Festival.

Auch auf der Kulturbühne auf der anderen Flusseite gibt es viel Musik und Poetry Slam (morgen um 20.30 Uhr). Der Eintritt zum Fährmannsfest kostet heute und morgen 15 Euro. Sonntag ist er frei – was generell auch für das Kultur- und Kinderprogramm gilt. www.faehrmannsfest.de

In diesem Flohmarkt steckt Musik

Samstag erklingt der Flohmarkt am Hohen Ufer: Auf der Wiese vor dem Landtag findet nämlich das Spezial „Alles rund um die Musik“ statt! Besucher können sich auf Schallplatten, CDs und Kassetten aus allen Musikrichtungen freuen. Auch Notenbücher, Musikinstrumente und Plattenspieler werden angeboten. Von acht bis 16 Uhr darf gefachsimpelt, gestöbert, gekauft und verkauft werden. Seit 51 Jahren lädt der größte Flohmarkt der Stadt zum Schauen und Feilschen ein – diesmal steckt auch noch richtig Musik drin.

Shakespeare im Theater

Wieder haben Heiner Lürig und Heinz Rudolf Kunze aus Shakespeare-Stoff ein Musical gemacht. Nach Erfolgen wie mit dem „Sommernachtstraum“ ist „Wie es euch gefällt“ die neue Shakespeare-Inszenierung des Duos. Und da die bisherigen Open-Air-Vorstellungen nicht immer vom Wetter begünstigt waren, findet diese nun im Theater am Aegi statt. Beginn ist Freitag und Sonnabend um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Karten kosten 46,95 und 69.95 Euro.

Wisentgehege feiert den Umwelttag

Das Springer Wisentgehege feiert 90 wilde Tage lang seinen 90. Geburtstag! Sonntag geht die Partyreihe los: Von elf bis 17 Uhr dreht sich alles um den Artenschutz. Beim Umwelttag erfahren Besucher alles über Honigbienen, Fledermäuse, Waldameisen und das Biotop Eichenwald. Es gibt eine Erlebnis-Tour mit zehn interessanten Stationen, viele Mitmachaktionen und Spaß mit Clown Bernie. Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt acht bis 9,50 Euro.

Sommerfest beim Modell-Sport-Club

Große Modelle, kleine Flugzeuge und ein echter Salto – mit einem bunten Programm und viel Leidenschaft organisiert der Modell-Sport-Club Garbsen sein Sommerfest für alle Piloten und die, die es werden möchten. Für Besucher gibt es viel zu bestaunen, etwa die Modelle der Grundschule Horst: 120 Kinder haben ihren Traum vom Fliegen mit Ihrem eigenen Modell verwirklicht. Ein Highlight: Sonntag bringt „Gold“-Flieger und NP-Koch Jörg Lange seinen berühmten Kunstflugsegler „H101 Salto“ zur Ausstellung mit. Das Fest steigt Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 10.30 Uhr auf dem Fluggelände Garbsen, Trifftstraße 4b. Eintritt: frei.

Zu Ehren des VW Käfers

Hier treffen sich Freunde des Beetle, des New Beetle und des historischen VW-Käfers: Das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Sehnde (Hohenfelser Straße 16) feiert am Sonntag den beliebten Volkswagen in all seinen Varianten. Fahrer historischer Modelle sind übrigens herzlich willkommen – auch ohne Anmeldung. Von elf bis 17 Uhr gibt es viele Infos über die Geschichte des Käfers, eine Tombola, man kann historische Straßenbahnen bestaunen und sich im Bistro verwöhnen lassen. Eintritt: 7,50, ermäßigt vier bis 6,50 Euro.