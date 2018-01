Die Tipps für's Wochenende

Service

Endlich wieder Wochenende! Und was kann man an den freien Tagen so Schönes machen in der Stadt? Das erfahren Sie hier:

Hannover. Pferde retten die Welt: „Gefährten des Lichts“ traben durch Tui-Arena

Europas erfolgreichste Pferde-Show kommt wieder nach Hannover: Apassionata verzaubert das Publikum mit einer Verschmelzung von Reitkunst und schillernder Inszenierung, großen Gefühlen und künstlerischem Anspruch. „Gefährten des Lichts“ heißt das aktuelle Programm, mit dem die Gruppe seit Oktober auf Tour ist. Das ist die Story: Alana wird als junges Mädchen auserwählt, um auf der ganzen Welt und in verschiedenen Epochen Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden. Diese „Gefährten des Lichts“ können das Schicksal der Erde bestimmen, denn es drohen Kälte und Untergang.Die wahren Stars der Show sind natürlich die 60 Pferde in der Manege: Rassige Araber, schwarze Friesen, niederländische Warmblüter, Lusitanos, lustige Mini-Shetlandponys und ein Esel traben Sonnabend ab 15 und 20 Uhr und Sonntag ab 14 und 18.30 Uhr durch die Tui-Arena. www.apassionata.com

Knabenchor singt Händel im Galeriegebäude

Georg Friedrich Händel zählt zu den berühmtesten Komponisten des Ba­rock. Sonnabend ab 20 Uhr und Sonntag ab 16 Uhr sind ihm prominent besetzte Konzerte im Galeriegebäude gewidmet. „Händel live in Herrenhausen“ ist eine Mischung aus Schauspiel (Franz Rainer Ernste schlüpft in die Rolle des Komponisten), Musik von Joanne Lunn und Musica Alta Ripa und einem Auftritt des Knabenchors Hannover. Karten kosten 25 bis 50 Euro (ermäßigt 15 bis 25 Euro). In der Schlossküche kann man ein Menü dazubuchen.

So wird der Hochzeitstag schön und einmalig

Es soll der schönste Tag des Lebens werden! Auf Brautpaaren lastet ein enormer Druck, die Planung für die Hochzeit ist ein Zeit- und Energiefresser. Sonntag kann man sich von elf bis 17 Uhr Inspirationen holen auf der Hochzeitsmesse „Ja, ich will“. Auf Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge kann man sich über Kleidermodelle, Trauringe, Blumenbouquets und viele weitere Dienstleistungen informieren. Teil des Programms ist Live-Musik und eine Modenschau. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. www.hochzeitsmesse-ja-ich-will.de

Hässliche Hosen in der HDI-Arena

Freunde des schlechten Geschmacks werden sich freuen: Sonntag ist „Tag der Jogginghose“ – in der HDI-Arena organisiert die Sportagentur Eichels-Events ab 14.30 Uhr einen Wohltätigkeitslauf. Eine Startgebühr gibt es nicht, es wird aber um Spenden für den Verein für krebskranke Kinder gebeten. Wichtig: Teilnehmer sollten im Schrank nach möglichst hässlichen Hosen su­chen! Anmeldung unter www.marathon-hannover.de

Ballettstars aus St. Petersburg

Schönheit, Eleganz, Anmut – „Schwanensee“ nach der Musik von Tschaikowsky gilt als berühmtestes Ballett der Welt. Das romantische Märchen über den Prinzen Siegfried, der sich in Schwanenprinzessin Odetta verliebt und sie von einem bösen Zauber befreien will, begeistert Sonntag ab 19.30 Uhr das Publikum im Theater am Aegi. Präsentiert wird das Ballet vom St. Petersburg Festival Ensemble. Tickets: 41,30 bis 72,10 Euro.

Flamencoklänge zu Ebbe und Flut

Marea – dieser Bandname steht für das Prinzip von Ebbe und Flut. Unter diesem Motto treten traditionellerweise Anfang des Jahres Wolfgang Stute, Johannes Doll und Konrad Haas in der Schwanenburg (Limmer, Zur Schwanenburg 11) auf. Heute ab 19 Uhr spielen sie eine Mischung aus Flamenco, Latin und Jazz, das Restaurant serviert kleine Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Es läuft rund für dieses Comedy-Duo

2012 haben sie in Desimos Spezial-Club den Publikumspreis „Spezialist“ abgeräumt – und das zu Recht! Helge und das Udo sind ein Comedy-Duo, dessen Programm eine überbordende Mischung aus Klamauk und intelligenten Sketchen, aus alberner Tierdarstellung und ernsthafter Kleinkunst ist. „Läuft!“ – mit diesem Motto sind sie aktuell auf Tour, heute ab 20 Uhr läuft es rund im Pavillon (Lister Meile 4). Tickets kosten an der Abendkasse 21 bis 30, ermäßigt 18 bis 26 Euro. Wer steckt dahinter? Helge Thun aus Kiel hat sich als Zauberer einen Ruf erarbeitet, Udo Zepezauer ist der Schwabe an seiner Seite.

Seine Songs machen „Rambazamba!“

Er hat den 50. Geburtstag hinter sich – die Angriffslust von Songwriter Götz Widmann hat dadurch aber nicht nachgelassen. Seine Lieder sind ein Plädoyer für Freiheit und eigenständiges Denken, Mut und Selbstbewusstsein. Sonnabend ab 20 Uhr füllt er mit seiner Musik die 60er-Jahre-Halle der Faust (Zur Bettfedernfa­brik 3) in Linden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 18 Euro, das neue Programm verspricht dann „Rambazamba!“.

Hansi Kraus spielt Streiche

Es ist die Rolle seines Lebens: Schauspieler Hansi Kraus kommt mit einer Adaption der legendären „Lausbubengeschichten“ von Ludwig Thoma ins Theater am Aegi. Die Streiche, an die sich die Stammtischbrüder Ludwig (Kraus), Ignatius und Albert erinnern, hat Theatermacher Florian Battermann zu einem urig-lustigen Stück inszeniert. Vorstellungen sind heute um 20 Uhr und morgen um 16 und 20 Uhr, Tickets gibt es ab 32 Euro.