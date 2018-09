Hannover

In der Innenstadt gehen an diesem Freitag beim alljährlichen Nachtlauf von Sportscheck wieder zahlreiche Läufer auf verschiedenen Distanzen an den Start. Der Hauptsammelpunkt und Zieleinlauf befinden sich am Opernplatz. Autofahrer sowie Fahrgäste von Bussen und Bahnen müssen sich entlang der Strecken jedoch auf Verkehrsbehinderungen und Sperrungen einstellen.

Die Sperrungen für Autofahrer

Die Straßen um den Opernplatz – also Georgstraße, An der Börse zwischen Georgsplatz und Sophienstraße, Ständehausstraße – sind für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Aufhebung der Sperren ist bis spätestens drei Uhr nachts geplant.

Von Sperrungen betroffen sind am Veranstaltungstag ab 19.30 Uhr noch weitere Straßen: Schiffgraben, Aegidientorplatz, Baringstraße, Osterstraße, Karmarschstraße, Marktstraße, Breite Straße, Osterstraße, Friedrichswall, Karmarschstraße, Schmiedestraße, Kurt–Schumacher–Straße, Ecke Schillerstraße/Ernst–August–Platz, Joachimstraße, Thielenplatz, Theaterstraße, Rathenaustraße. Eine Aufhebung erfolgt zeitnah nach dem letzten Lauf, jedoch spätestens bis Mitternacht.

Teilweise bedeuten diese Straßensperrungen jedoch "nur" eine Sperrung von einer oder zwei Fahrspuren der Laufrichtung, so dass weiterhin der Individualverkehr auf mindestens einer Fahrspur in Laufrichtung fahren kann. Dies betrifft die Straßen: Schiffgraben, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Kurt-Schumacher-Straße (ab Höhe Odeonstraße), Schmiedestraße, Joachimstraße, Theaterstraße.

Die Fahrbahnen beziehungsweise Straßenabschnitte entgegen der Laufrichtung sind in der Regel normal befahrbar.

Die Änderungen im Stadtbahnverkehr

Die Linie 10 fährt bis Betriebsschluss die Tunnelstrecke, wie im Nachtsternverkehr. Ab der Haltestelle Glocksee geht es über Goetheplatz, Humboldtstraße, Waterloo, Markthalle/Landtag und Kröpcke zum Hauptbahnhof. Die oberirdischen Haltestellen Clevertor, Steintor, Hauptbahnhof/Rosenstraße und Hauptbahnhof/ZOB werden nicht bedient. Die Linie 17 endet an der Haltestelle Glocksee.

Einschränkungen der Buslinien

Die Linie 100

kann die Haltestelle Kröpcke nicht bedienen. Auf der Strecke der Linie 200 entfallen die Stopps Kröpcke/Theaterstraße und Thielenplatz/Schauspielhaus. Die Fahrten, die planmäßig am Kröpcke beginnen beziehungsweise enden, starten und enden ersatzweise an der Haltestelle "Aegidientorplatz.

Die Buslinie 120 kann den Abschnitt zwischen Waterlooplatz und Aegidientorplatz nicht befahren. Stadteinwärts endet die Linie 120 darum schon an der Haltestelle Waterlooplatz. In Richtung Ahlem startet sie von der Ersatzhaltestelle Waterlooplatz in der Lavesallee. In beide Richtungen entfallen die Haltestellen Aegidientorplatz und Rathaus/Friedrichswall. In Fahrtrichtung Ahlem entfallen zudem die Stopps Calenberger Straße sowie Humboldtstraße.

Auf den Linien 121, 128 und 134 werden die Haltestellen Hauptbahnhof/Ernst-August-Platz und Hauptbahnhof/ZOB nicht bedient. Ersatzweise halten die Busse der drei Linien an der Haltestelle Fernroder Straße. Die 134 fährt den Halt Fernroder Straße allerdings entgegen der Fahrtrichtung an, sodass Fahrgäste mit Fahrtziel in Richtung Nordring, an der regulären Haltestelle in Richtung Peiner Straße zusteigen.

Die Strecken

Strecke des Kinderlaufs, Start 19.30 Uhr: Georgstraße – Baringstraße – Osterstraße – Platz der Weltaustellung - Karmarschstraße – Kröpcke – Georgstraße

Strecke der Hauptläufe: Georgstraße – Georgsplatz – Schiffgraben – Aegidientorplatz – Baringstraße – Osterstraße – Karmarschstraße – Marktstraße – Breite Straße – Osterstraße – Friedrichswall – Karmarschstraße – Schmiedestraße – Heiligerstraße – Limburgstraße – Georgstraße – Steintorplatz – Kurt–Schumacher–Straße – Schillerstraße/Ernst–August–Platz – Bahnhofstraße – Kröpcke – Ernst–August–Platz – Joachimstraße – Thielenplatz – Theaterstraße – Rathenaustraße –Ständehausstraße

Start 5-Kilometer-Lauf: 20:00 Uhr, Start 10-Kilometer-SpeedRun: 21:15 Uhr, Start 10-Kilometer-Lauf: 22:15 Uhr

