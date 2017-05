Chefboss eröffnen die N-joy Starshow am Sonnabed auf der Expo Plaza.© Schaarschmidt / NP

Open Air

Auch am Sonnabend feiern 25.000 Fans bei strahlendem Sonnenschein auf der Explo-Plaza ihre Musikstars. Den Opener gab die Hamburger Girlcrew Chefboss mit Hiphop und Rap.

Hannover. Danach kommen noch auf die Bühne: Alle Farben (DJ, Deep House, Tech House), Imany ("Don’t Be So Shy"/franco-komorische Soulsängerin), Clean Bandit ("Rockabye", "Rather be"/britische Elektropopband), Beginner (Hamburger Hiphop-Band um Frontsänger Jan Delay) und als Headliner Deichkind ("Leider geil"/Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation).