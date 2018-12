Hannover

Hier einige Tipps:

Kasperle, Kekse und Märchenstunden in der Altstadt

Glühwein trinken, Puffer essen: Das ist das klassische Weihnachtsmarktprogramm für Erwachsene. Kinder finden das langweilig – zum Glück bietet der Weihnachtsmarkt in der Altstadt genug Alternativen. Täglich von elf bis 19 Uhr können kleine Besucher in der Weihnachtsbäckerei am Marktbrunnen leckere Plätzchen backen und mit nach Hause nehmen. Tollen Geschichten können Kinder im Zirkuswagen vor dem Alten Rathaus lauschen: Dorthin lädt die Märchenerzählerin jeden Tag um 15.30 und um 16.30 Uhr ein. Auch das Kasperletheater mit der Puppenbühne „Sternschnuppe“ ist ein Hit bei Kindern. Gespielt wird in der Köbelinger Straße täglich um 16, 17 und um 18 Uhr. Außerdem ist der Weihnachtsmann auf dem Markt unterwegs und verteilt Obst und Nüsse an die Besucher: Ihn trifft man jeden Tag von 17.30 bis 18 Uhr. Alle Weihnachtsmärkte in der Region findet man unter www.weihnachten-in-hannover.de

Letztes Wochenende mit Jake und Elwood

„Everybody needs somebody to love“, „Shake your tailefeather“ und „Jailhouse Rock“: Das Publikum wird kräftig mitsingen, wenn Jake und Elwood Blues über die Bühne rocken. Das Musical „ Blues Brothers“ von der Musical Factory Hannover wird an diesem Wochenende zum letzten Mal im Sofa-Loft (Jordanstraße 26) gespielt: Freitag und Sonnabend um 19.30 Uhr, Sonntag um 16 Uhr. Karten kosten 34, ermäßigt 17 Euro (plus Gebühren). Es gibt sie auch im NP-Ticketshop (Lange Laube 10).

Punsch und Po-Rutscher im Winter-Zoo

Eisiger Spaß im Winterzoo: Dienstags bis freitags ist hier von 16 bis 20 Uhr, am Wochenende von elf bis 20 Uhr Rodeln und Eislaufen angesagt. Auf dem Wintermarkt kann man sich mit Punsch, Waffeln und Krustenbraten versorgen und bei wechselnden Ausstellern nach Weihnachtsgeschenken stöbern. Rodeln ist kostenlos, einen Po-Rutscher kann man für vier Euro kaufen, Schlittschuhlaufen kostet pro Tag sechs Euro, Schlittschuhe ausleihen fünf Euro (für zwei Stunden). Ab 16 Uhr ist der Eintritt in den Winterzoo gratis!

Showtime auf dem Eis

75 Jahre Holiday on Ice: Die große Eiskunstlauf-Show feiert Jubiläum in der Tui-Arena. Am Sonnabend beginnt die zweieinhalbstündige Aufführung um 15.30 Uhr, Sonntag starten die Shows um 13 und um 18 Uhr. „Showtime“ lautet das Motto der diesjährigen Tournee, die auch ein Rückblick auf und eine Hommage an die lange Tradition der Veranstaltung ist. Karten für Holiday on Ice kosten 36,90 bis 66,90, ermäßigt 29,92 bis 53,92 Euro. Kinder von vier bis 15 Jahren zahlen 14,90 Euro. www.holidayonice.com

Neues Programm für Familien

Das ist neu in der Altstadt: Das „Lichterhaus“ ist eine Reihe mit Lesungen, Theater, Musik und Kochaktionen. Sonnabend und Sonntag kann man an vielen Aktionen teilnehmen (ein Tagesbändchen gibt es für vier Euro). Sonnabend startet um zwölf Uhr eine Führung durch den Beginenturm, um 14 Uhr gibt es ein Konzert an der Volkshoschule, wo um 15 Uhr auch das Figurentheaterstück „Albin und Lila“ (Foto) beginnt. Das ganze pralle Programm steht auf www.hannover.de

Gratis-Führungen bei Busch

Das Wilhelm-Busch-Museum lädt zum Adventsbasar: Sonnabend und Sonntag von elf bis 18 Uhr gibt es im Georgengarten Führungen und gastronomische Leckereien. Um 11.30 und 16.30 Uhr beginnen Kurzführungen durch die Ausstellungen „Alles Liebe?“ und „ Bernd Pfarr“ (Foto), um 13 Uhr geht es durch die Schau „Zum Genießen“ und um um 15 Uhr durch die Ausstellung „Kinderkabinett“. Der Eintritt ist frei!

Vocaldente singen festliche Songs

Eine weihnachtliche Reise rund um den Globus: Die A-Cappella-Truppe Vocaldente lädt zu „Frohe V-eihnachten“ ins Theater am Aegi. Am Sonnabend ab 20 Uhr singen sie für ihr Publikum französische Choräle, amerikanisches Country-Christmas-Doodle oder das norwegische Lied vom Elfenweihnachtsbrei – ein flotter Mix aus besinnlichen, lustigen und energiegeladenen Songs. Karten kosten 25,10 bis 34,15 Euro.

Designachten im Desginhotel

Designachten im Hotel Wienecke XI.: Der kreative Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr in dem Designhotel an der Hildesheimer Straße 380 statt. Sonnabend von zwölf bis 20 Uhr und Sonntag von elf bis 19 Uhr bieten 80 regionale Aussteller nachhaltige Taschen und Gürtel, Uhren und Sonnenbrillen aus Holz, Upcyclingschmuck und vieles mehr für eine hübsche Überraschung unterm Weihnachtsbaum. Karten: fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt.

Gestiefelter Kater im Aegi

Ein Pop-Musical für Kinder beginnt Freitag um 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) im Theater am Aegi. „Der gestiefelte Kater – neu vertont“ ist eine Produktion frei nach dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm und dem Theaterstück von Ludwig Tieck. Darin erbt der Müllerssohn nichts als den Mühlenkater – doch in dem steckt mehr als der junge Bursche ahnt. Das traditionelle Märchen bekommt in der Neuvertonung ein ganz und gar modernes Gewand: Die Show ist ein Popabenteuer mit Soul, Funk, R’n’B, lustigen Verwicklungen und überraschenden Wendungen. Karten kosten 23,40 bis 31,90 Euro, ermäßigt 20,80 bis 29,35 Euro.

Von NP