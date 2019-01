Hannover

Winterzoo bietet bis Sonntag tägliches Eisvergnügen

Ein gemütlicher Wintermarkt mit Glühwein, Schmalzkuchen, Krustenbraten und Punsch, eine Rodel- und Schlittschuhbahn, eine Rampe für Po-Rutscher, ein Kinderkarussell und ein großes Karussell, Eisstockschießen und Curling – all das bietet der Winterzoo, der während der Schulferien täglich von elf bis 20 Uhr geöffnet ist. Bis 16 Uhr ist der Eintritt im regulären Zoo-Eintritt enthalten, ab 16 Uhr kommt man gratis in den Winterzoo.

Schlittschuhlaufen kostet pro Tag sechs Euro, Schlittschuhe auszuleihen fünf Euro für zwei Stunden (Verlängerungsstunde: zwei Euro) – natürlich kann man seine Schlittschuhe auch mitbringen. Ein Po-Rutscher (Kaufpreis) liegt bei vier Euro, eine Fahrt im Karussell kostet 1,50 Euro, Rodeln ist kostenlos.

Auch nach den Schulferien geht der eiskalte Spaß im Zoo weiter: Vom 7. Januar bis zum 3. Februar ist freitags von 16 bis 20 Uhr und sonnabends und sonntags von elf bis 20 Uhr geöffnet.

www.zoo-hannover.de/winterzoo

Eiszirkus aus Moskau verzaubert Publikum

Diese Artisten feiern einen „Triumph“ – so heißt das aktuelle Programm des russischen „Circus on Ice“. Heute führen die 28 Künstler ihr Programm ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Theater am Aegi auf. Die zauberhafte Geschichte dreht sich um eine Ballerina, die davon träumt, Eislaufen zu können – das setzt das Ensemble in mehr als 100 prachtvollen Kostümen elegant und akrobatisch in Szene. Karten für die Vorstellung kosten 25,90 bis 60,90 Euro. Bereits seit 50 Jahren begeistert der Eiszirkus aus Moskau das Publikum weltweit!

Verlobte pilgern zur Hochzeitsmesse

Wer in diesem Jahr Ja sagen will, ist am Wochenende in der Eilenriedehalle ( Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz) richtig: Sonnabend und Sonntag, jeweils von elf bis 18 Uhr, laufen dort die Hochzeitstage. Verliebte und Verlobte bekommen auf der Messe Anregungen und Tipps rund um Trauringe, Floristik, Braut- und Bräutigammode, Hochzeitskonditorei, Geschenkartikel, Foto und Video, Catering, Autovermietung, Reisemöglichkeiten, Musik und Entertainment und vielem mehr. Tageskarten kosten zwölf Euro, ein Wochenendticket ist für 18 Euro zu haben.

www.hochzeitstage.de

Tattoo-Messe mit Trends und Musik

„Tattoo Tattaa“ – das ist die Messe rund um Tattoos und Piercings, die Sonnabend (zwölf bis 22 Uhr) und Sonntag (zwölf bis 20 Uhr) in der Swiss Life Hall stattfindet. Künstler und Studios präsentieren sich, es gibt Live-Musik, Show Acts, Kleidung, Accessoires und jede Menge Informationen über Tattoo- und Piercingtrends. Eine Tageskarte kostet zwölf Euro.

Musical für Märchenfans ab fünf Jahren am Aegi

An einem kalten Wintertag besucht die seelenlose „Schneekönigin“ Kai und verschleppt ihn in ihr eiskaltes Reich. Doch sie hat nicht mit der mutigen Gerda gerechnet, die alles daran setzt, ihren Liebsten zu retten. Seit Jahren begeistert das Familienmusical tausende Zuschauer – jetzt auch in Hannover: Am Sonntag um 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) beginnt die 110-minütige Aufführung mit 20 Minuten Pause im Theater am Aegi. Die Show ist geeignet für Zuschauer ab fünf Jahren, Karten kosten 24,35 bis 30,85, ermäßigt 18,85 bis 24,35 Euro.