Hannover

Wir feiern ersten Advent mit Glühwein und Weihnachts-Stimmung

Wir freuen und auf das erste Adventswochenende – und die Dreifaltigkeit der Weihnachtsmärkte! Vor dem Hauptbahnhof, an der Lister Meile und in der Altstadt kann man bis 22. Dezember von elf bis 21 Uhr Glühwein trinken, nach Geschenken stöbern, sich mit Freunden treffen.

130 Buden in der Altstadt bieten ein buntes Spektrum an Kunsthandwerk, Dekoobjekten und natürlich leckeren Spezialitäten. Auf der Bühne an der Marktkirche singt Sonntag ab 16.15 Uhr der Bonifatius-Chor, ab 17 Uhr gbit es Pop und Jazz von „Le Canard Nori“, ab 18.30 Uhr scherschenken die „Gehörgänger“ Weihnachtslieder. Für Kinder ist die Weihnachtsbäckerei am Marktbrunnen täglich von elf bis 19 Uhr geöffnet, im Zirkuswagen vor dem Alten Rathaus lädt täglich ab 15.30 und 16.30 Uhr eine Märchenerzählerin zum Zuhören ein, der Weihnachtsmann schaut immer um 17.30 Uhr mit einem prall gefüllten Sack vorbei.

Märchenhafter Tag im Sprengel Museum

Das Sprengel Museum verwandelt sich in einen verzauberten Ort: Sonnabend von 14 bis 17 Uhr werden bekannte und unbekannte Märchen erzählt und man kann in vielen Märchen-Werkstätten mitmachen. Und im Kinderforum können junge Besucher ab fünf Jahren die Geschichten weiterdenken und kreativ verarbeiten. Der Eintritt zu dem „Märchensamstag im Museum“ kostet acht, ermäßigt fünf Euro.

Hannover Indians flitzen durch den Winterzoo

Auf ins zweite Winterzoo-Wochenende: Heute um 18 Uhr beginnt die Eisdisko in dem Winterwunderland bei Meyers Hof. Sonnabend um 16 Uhr kann man bei einem Show-Match der Hannover Indians zusehen und sich anschließend von den Profis auf dem Eis unterrichten lassen, um 16.30 Uhr geben sie Autogramme. Und an den Wochenenden um 16.30 Uhr kann man sich auf den Märchen-Adventskalender freuen: In der kuschelig warmen Zooschule auf Meyers Hof wird ein Märchen vorgetragen. Ab 16 Uhr ist der Eintritt zum Winterzoo frei.

Musical „Blues Brothers“ im Sofa-Loft erleben

Die „Blues Brothers“ waren das Kult-Musical der 80er Jahre: Die Story von Jake und Elroy, die ihre ehemaligen Bandmitglieder zusammentrommeln, um ihr Waisenhaus vor dem Ruin zu retten, läuft derzeit im Sofa-Loft (Jordanstraße 26). Die Shows beginnen heute und morgen um 19.30 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Die Produktion der Musical Factory von Julia Goehrmann wird noch bis zum 16. Dezember gezeigt. Karten kosten 34, ermäßigt 17 Euro (plus Vorverkaufsgebühren). Es gibt sie auch in den NP-Ticketshops. www.sofaloft.de

Peppermint-Party mit Munique und Sabien

Partytime beim Suppermintclub: Sonnabend um 21.30 Uhr beginnt im Peppermint Pavillon (Boulevard der EU 8) der Abend mit viel Musik von der Band Munique – sie spielt Pop, Rock, Hip-Hop und House. Special Guest ist Alexandra Prince. Diese Musikexpertin legte schon in Miami und Sidney auf: DJane Sabien (Foto) mischt ebenfalls mit. Karten im Vorverkauf kosten 30 Euro (es gibt keine Abendkasse). www.suppermintclub.de

Ein Weihnachtsfest in der Keksfabrik

Seit 30 Jahren verkauft Bahlsen in der Adventszeit Kekse für den guten Zweck – im Jubiläumsjahr lädt der Keks-Multi in das Stammhaus an der Podbielskistraße 11 und feiert mit seinen Kunden ein großes Weihnachtsfest mit Adventsbasar im Hof. Sonnabend von zehn bis 18 Uhr ist Familientag im festlich dekorierten Foyer. Es gibt eine historische Dosenausstellung, Kinder können Kekse verzieren . Eintritt: frei.