| Thomas Nagel

Hannover

Dieser Einsatz endete blutig: Im Sommer 2006 wurde Oberkommissar Uwe Leistner von einem Ladendieb mit einem Messer attackiert. Er wurde am Auge verletzt, zog seine Dienstwaffe und schoss dem Mann ins Bein. Die Stiche verheilten, die Angst blieb. Mittlerweile ist der Beamte im vorzeitigen Ruhestand, aber nicht bei vollen Bezügen. Die psychischen Probleme seien keine Folge des Dienstunfalls. Leistner hat einen Anwalt eingeschaltet.

Hannover. Oberkommissar Uwe Leistner (59) war 40 Jahre lang Polizist – mit Leib und Seele. Er hat Todesnachrichten überbracht, wurde von Autonomen mit einem Molotow-Cocktail übergossen und hat 20 Dienstunfälle überstanden. Heute kann er nicht mal mehr einen Krimi im Fernsehen schauen, ohne Angstzustände zu bekommen. Im Juli 2015 wurde der Beamte in den vorzeitigen Ruhestand geschickt, muss aber mit einer um 291,29 Euro reduzierten Pension leben. Begründung: „Bei der Dienstunfähigkeit handelt es sich überwiegend wahrscheinlich nicht um Dienstunfallfolgen.“ Dagegen wehrt sich der Beamte – auch, weil ihm vorher vom Landesamt für Versorgung und Bezüge erklärt worden sei, dass er seine volle Pension erhalte.

Es war ein schöner Sommertag, Donnerstag, 29. Juni 2006. Uwe Leistner beobachtete mit zwei Kollegen den Ladendieb Michael K. in einem Supermarkt an der Wunstorfer Landstraße (Ahlem). Als der Polizeioberkommissar dem flüchtigen Dieb nachsetzte, drehte sich K. um und zog ein Messer. „Er versuchte viele Male zuzustechen. Ich trat ihn weg. Als ich nach der Pistole griff, erwischte er mich am Bauch. Die Knopfleiste verhinderte eine Verletzung“, erinnert sich der Polizist. Mit den Worten „Ich werde dich töten“ habe sich der Täter auf ihn gestürzt. Michael K. erwischte den Polizisten mit dem Messer am Auge. Mit einem Schuss ins Bein konnte sich der Oberkommissar be-freien. „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe“, sagt der 59-jährige heute. Polizeipräsident Dieter Klosa sprach dem Beamten damals ein Lob für seinen Einsatz aus.

Wenige Tage später stand Uwe Leistner schon wieder auf der Wache. „Ich habe das alles weggedrückt“, meint der kräftige, 1,93 Meter große Mann.

Bis zum November 2013. Da traf Uwe Leistner als Kontaktbeamter in der Grundschule Steinbreite (Davenstedt) auf einen renitenten Vater. Was für andere Polizisten eher Alltag ist, löste bei ihm einen fortwährenden Albtraum aus: „Alle Ängste kamen wieder hoch.“ Er schleppte sich noch ein paar Tage zum Dienst. Am 16. November ging es nicht mehr. Krankschreibung – Therapie – Pensionierung.

Michael K. (42) wurde am 30. November 2016 vor der Schwurgerichtskammer für schuldunfähig erklärt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Der kräftige Mann hatte grundlos eine Kollegin angefallen und fast zu Tode gewürgt. Der Mann leidet und litt wohl auch 2006 unter einer paranoiden Schizophrenie. Damals wurde er wegen räuberischen Diebstahls zu vier Jahren Haft verurteilt. Als Uwe Leistner in der NP las, wie sehr das Opfer unter den Folgen des Verbrechens litt, wandte sich der vierfache Vater mit seiner Geschichte an die NP.

Im Prozess Ende November 2006 hatte der Polizeioberkommissar seine ersten Belastungsreaktionen gehabt: Er zitterte und konnte kaum reden. Anschließend kamen die ersten Albträume.

Es ist immer derselbe Traum. „Ich liege mit einem Messer im Bauch da“, beschreibt der Beamte die unbewältigten Todesängste. Konzentrations-, Schlafstörungen, Ängste: „Ich kann manchmal nicht mal mehr in einen Supermarkt gehen. Krimis kann ich überhaupt nicht sehen“, schildert der Polizist außer Dienst.

Trotzdem meint der Neurologe, zu dem er überwiesen wurde, dass der Beamte an einer „Anpassungsstörung“ leide. Der Tod seiner Mutter und die Scheidung von seiner Frau hätten das Leiden verursacht. „Ich fühle mich verarscht“, sagt Uwe Leistner deutlich, wenn er das hört. Mit Hilfe eines Anwalts der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) geht der 59-Jährige gegen die Pensionskürzung vor. Die Polizeidirektion Hannover lehnte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes eine Stellungnahme ab.

Der Polizei-Arzt, eine zweite Gutachterin und auch die private Berufsunfähigkeitsversicherung sind überzeugt: Alles hat mit dem sonnigen Juni-Tag 2006 in Ahlem zu tun.