HANNOVER

Verwechslungskomödie im Gefängnis: Als Adil Haddad (33, Name geändert) den Gerichtssaal betrat, meinte das Opfer nur: „Der war`s nicht.“ Amtsrichterin Sylvia Riedel war sichtlich irritiert. Schließlich hatte der Mitinsasse (29) den Angeklagten (sitzt wegen Betruges) anhand eines Fotos sicher identifiziert.

Jörn Meyer (Name geändert) war am 22. Juni 2018 im Gefängnis an der Schulenburger Landstraße zusammengeschlagen worden. Damals befand er sich erst eine Woche in Haus B. Er saß dort eine Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein ab. Doch seine Knastkumpel glaubten das nicht. Sie wollten das Urteil sehen. Es kursierte das Gerücht, dass Meyer etwas mit Kindern getan habe. In der Tat hatte er eine Verurteilung wegen Kindesmisshandlung.

Also versuchten fünf Männer das Urteil aus ihm herauszuprügeln. Die Angaben, die das Opfer zu seinen Peinigern machen konnte, waren dürftig. „Einer der Täter heißt Gino“, sagte er am Freitag im Gericht. Ein anderer Täter sei ein „Großer, Dünner“ gewesen. Während der Prügel soll ihn Adil Haddad mit dem Tod bedroht haben. Auf Haddad kam man, weil das Opfer davon sprach, dass ein Hausarbeiter (teilt unter anderem das Essen aus) unter seinen Peinigern gewesen sei. Daraufhin zeigte man Meyer das Foto des Hausarbeiters Haddad. So kam der Syrer auf die Anklagebank.

Dank mehrerer Telefonate erfuhr die Richterin, dass der Angeklagte ein hieb- und stichfestes Alibi hat. „Ich habe die ganze Luftballons für das Familienfest aufgeblasen“, sagte er. Stimmt. Am 23. Juni 2018 fand das erste Familienfest in der JVA Hannover statt. Der Angeklagte habe von 15 bis 19.20 Uhr bei den Festvorbereitungen geholfen habe, so eine JVA-Bedienstete.

Also gab es einen Freispruch. Richterin Riedel wunderte sich, dass man nicht mehr Täter ermittelte und warum das Alibi von Haddad nicht überprüft worden sei. So wie der Anwalt des Opfers erklärte, wisse ein gewisser „Eddy“, wer die Täter seien. Aber der Mann habe Angst. Auch Jörn Meyer meinte, dass er „panische Angst“ habe. Vor allem vor Männern mit schwarzen Haaren.

Von Thomas Nagel