Hannover

Mit der eigenen Entwicklung in der häuslichen Kranken- und Altenpflege sind die Diakoniestationen 20 Jahre nach ihrer Gründung zufrieden. Sorgen bereiten dem gemeinnützigen, kirchlichen Unternehmen mit seinen fünf Stationen in der Stadt Hannover jedoch die gesellschaftlichen Veränderungen. „Da ist im wahrsten Sinne des Wortes etwas verrückt“, sagt Geschäftsführer Rainer Müller-Brandes. Nach Angaben von Müller-Brandes würden sich sieben von zehn hilfsbedürftigen Menschen dafür entscheiden, in den eigenen vier Wänden gepflegt zu werden. Die übrigen 30 Prozent wählten eher die stationäre Behandlung. „Aber wir haben zu wenig Pfleger, die sich für die ambulante Pflege entscheiden“, sagt Müller-Brandes.

Mehr Geld für die ambulante Pflege

Darum könnte der Anteil der stationäre Pflege bald steigen, dies sei aber weder gewollt noch sinnvoll. „Wir sind in einem Teufelskreis der schlechten Finanzierung“, meint Müller-Brandes. Er fordert mehr Geld für die ambulante Pflege von den Kranken- und Pflegekassen. „Die Pflegekräfte im ambulanten Bereich verdienen am wenigsten. Hier braucht es mehr. Es geht um Menschen, nicht um Maschinen“, sagt Müller-Brandes. Denn die 700 Pfleger der Diakoniestationen müssten sich oftmals sputen, um ihre Arbeit erledigen. So bleibe oft nur wenig Zeit für einen der rund 2800 Patienten. „Die Arbeitsbelastung in der Pflege ist in den vergangenen 40 Jahren um etwa 80 bis 90 Prozent gestiegen“, schätzt Petra Rose, stellvertretende Geschäftsführerin der Diakoniestationen.

Auch die Pfleger wünschen sich mehr Zeit. „Man kann sehr viel kaputt machen, daher brauchen wir viele Zusatzqualifikationen“, sagt Belayne Izadpanah von der ambulanten psychiatrische Pflege. Patient Rudolf Meyer ist über seine inzwischen verstorbene Frau zu den Diakoniestationen gekommen. Dreimal die Woche kommen die Pfleger zum 89-Jährigen, der zwei Krebserkrankungen hinter sich hat. „Das ist für mich immer ein ganz anderer Tag. Das wichtigste ist das Gespräch“, erzählt er. Vielen Menschen seien einsam. Er befürchtet, dass dieses Problem in der nachfolgenden Generation weiter zunehme. Die häusliche Pflege sei da „eine dolle Sache“, meint der Senior.

Von Sascha Priesemann