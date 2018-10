Hannover

Laut dem in Deutschland entwickelten regionalisierten Klimamodell Wettreg könnte sich in Hannover bis 2050 die Anzahl der Sommertage (über 25 Grad) im Vergleich zu heute verdoppeln, ebenso die der heißen Tage (über 30 Grad).



Die Folgen des Klimawandels sind bereits auch in der Region Hannover bemerkbar. Wo wirkt sich die Erderwärmung am stärksten aus?



In meinem Zuständigkeitsbereich sehe ich Handlungsbedarf vor allem bei Wasser und Böden. Wir verzeichnen Starkregenereignisse und Hochwasser, aber auch Bodenerosion unter anderem durch die vielen Hitzetage ohne Regen. Biodiversität ist ein weiteres Thema, denn der Klimawandel wirkt sich erheblich auf die Artenvielfalt aus. In andere Bereiche der Regionsverwaltung fällt die Gesundheitsversorgung: Auswirkungen der Hitze – in diesem Sommer beispielsweise waren es vermehrte Krankheitsfälle. Aber es wird auch Veränderungen bei den Krankheitserregern geben. Krankheitsüberträger breiten sich geografisch aus. Wir recherchieren bereits über Arten, Überträger und Infektionskrankheiten, die bisher hier nicht bekannt waren, die auch in der ärztlichen Behandlung auf Anhieb nicht identifiziert werden. Wir arbeiten an Zielszenarien, um auch mit der Ausbreitung invasiver Arten umzugehen.



Was kann die Region dagegen machen?



Wir sehen uns als Puzzleteil des Ganzen. Wir definieren Anpassungskonzepte, sehen uns als Mittler, helfen, planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen, vermitteln Förderprogramme und initiieren eigene Förderprogramme, transportieren die Informationen, die wir brauchen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen – und möglichst noch abzubremsen.



Das braucht aber Zeit. Die wir nicht haben. Kann man nicht etwas auf die Tube drücken?



Unser Anpassungskonzept beinhaltet ja die Frage, wo wir stehen, wie wir mit den Problemen umgehen und wie schlimm es wird, wenn wir nichts ma­chen. Es gibt zurzeit noch Akzeptanzprobleme, die Pro­bleme werden verdrängt. Dieser Sommer wird ja weitgehend noch als etwas Schönes empfunden. Aber irgendwann wird es Probleme in der Trinkwasserversorgung geben, bei der Nahrungsmittelproduktion, es wird zu einer Verknappung der Güter kommen. Es ist wichtig, dass wir das zunehmend be­wusst machen. Im Moment gibt es eher eine Verlangsamung, das muss wieder anziehen. Die Region Hannover hat in ihrem integrierten Klimaschutzkonzept errechnet, wie man das rechnerisch bis 2050 schaffen kann. Bis dahin wollen wir klimaneutrale Region sein.



Und wie weit sind wir hier?



Bis 2050 müssen wir 50 Prozent des Energieverbrauchs im Vergleich zu 2005 gesenkt haben. Und 95 Prozent des Kohlenstoffdioxidausstoßes. Der nächste Energiebericht wird zeigen, wo wir stehen. Das wird er­nüchternd sein. Denn gerade die Stromverbräuche haben zugenommen. Beim Thema Wärme stehen wir et­was besser da. Es gibt ein Szenario, wie es sich im Jahr 2050 mit den Temperaturen bei uns in der Region verhält, wenn wir nichts tun. Da hätten wir dann im Jahresmittel die Temperaturen von Venedig. Das ist nicht schön, das hat Auswirkungen auf alle Umweltbereiche. Das geben unsere Gebäudestrukturen nicht her, unsere Arbeitswelt ist dem nicht angepasst, unsere Landwirtschaft nicht.



Nun sagen viele, dass sie das Klima nicht schützen können, solange große Player wie die USA unter Donald Trump den Klimawandel leugnen …



So argumentieren viele, die ihren Unwillen zu handeln rechtfertigen wollen. Die Erderwärmung wird ja regional verursacht, da muss man eben auch regional handeln.



Regional stehen die Autokonzerne auf der Bremse, sie warnen vor dem Verlust hunderttausender Arbeitsplätze ...



Das Ausspielen von wirtschaftlichen Aspekten gegen Klimaschutz ist ein falscher Ansatz. Wir gehen anders an die Sache heran: Natürlich ist es zwangsläufig für jeden auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob man sich zum Beispiel eine Fotovoltaikanlage aufs Dach setzt. Es gibt ein Förderprogramm der Region Hannover, wir geben bis zu 1000 Euro dazu, zusätzlich zu anderen Förderungen. Mit der Klimaschutzagentur zusammen verfolgen wir weitere gute Ansätze, etwa zum Quartiersmanagement. Über die Agentur und die Klimaschutzleitstelle gibt es viele Anknüpfungspunkte zu Förderprojekten. Wir helfen bei planerischen Umgebungen, und wir möchten, dass in jedem Neubauquartier eine alternative Wärmeversorgung mitgedacht wird. Wir haben ein Solarkataster, da kann jede Gemeinde schauen, welche Flächen für sie in Frage kämen, und dann können sie das in ihren Baulandplanungen be­rücksichtigen.



Sind die Gemeinden denn offen für Ihre Ideen?



Klimaschutz heißt, dicke Bretter zu bohren. Vieles ist Ge­wohnheit, hier und da gibt es eine mangelnde Bereitschaft, Liebgewonnenes zu verlassen. Aber: Es gibt überall viele Akteure, die sich bemühen. Es gibt ein sehr gutes Netz, das eben auch systematische An­sätze bietet, damit wir wegkommen vom Klein-Klein.



„Unser Dorf soll schöner werden“ gibt es bereits. Wie wäre es mit „Unser Dorf soll nachhaltiger werden“?



Mittlerweile gibt es unzählige Förderprogramme für so etwas wie „Unser Dorf hat Zukunft“, „Solarliga“ usw. Wir haben zwei Kommunen, die energetisch bereits autark sind; das ist Neustadt und das ist Uetze. Die haben so viel Windenergie, dass sie sich rechnerisch selbst versorgen könnten. In Bredenbeck bei Wennigsen produzieren 164 Fotovoltaik-Module (45,92 kWp) den Strom zum Eigenverbrauch der dortigen Kornbrennerei Warnecke. Und die Gemeinde Isernhagen hat das Gebäude ihres Schulzen­trums aus den 1970er-Jahren mit einer hochgedämmten Fassade ausgestattet, LED-Leuchten installiert und die Heiztechnik erneuert. Seit dem Frühjahr 2016 ergänzen zwei Brennstoffzellen das neue Blockheizkraftwerk. Die innovative Technik wird zusammen mit weiteren Projektbausteinen über die Leuchtturmrichtlinie der Re­gion Hannover mit einem Zu­schuss von bis zu 100 000 Euro gefördert.

Klimawandel in Hannover

Der Klimawandel bringt mehr Wärme, mehr Dürre, aber auch mehr Nässe: Bereits jetzt haben wir in der Region Hannover eine Erhöhung der bodennahen Lufttemperatur. Im Gegensatz zu dem Zeitraum 1951 bis 1970 lag der langjährige Mittelwert für den Zeitraum 1981 bis 2010 um ein Grad Celsius höher. Es gab eine Auftrittshäufigkeit der „heißen Tage“ um die 30 Grad – was wir ja gerade in diesem Sommer erlebt haben. Es gab zudem eine erhöhte Auftrittshäufigkeit von länger andauernden Hitzeperioden – und eine rückläufige Anzahl von Frosttagen. Im Juni, Juli und August des aktuellen Zeitraums gab es auch verringerte Niederschlagssummen, sprich weniger Regen als im früheren Messzeitraum (1951–1970), außerdem Änderungen bei Windgeschwindigkeitsklassen, die eben nicht durch „normales Wetter“ erklärt werden konnten.

Und das Ganze wird in Zukunft nicht besser: Computergestützte Klimamodelle prognostizieren einige unschöne Trends für die Region Hannover bis zum Jahr 2100, wenn nichts passiert: Die Jahresdurchschnittstemperatur zur Mitte des Jahrhunderts wird sich um 2,5 Celsius erhöhen, zum Ende des Jahrhunderts sogar um 3,5 Grad. Das bedeutet – je nach Vergleichszeitraum – eine Verzehnfachung heißer Tage um die 30 Grad, inklusive einer Erhöhung der Tropennächte (über 20 Grad) und eine Verschiebung der Niederschläge. Im Klartext: Hochwasser durch eine deutliche Zunahme der Intensität von Starkregenereignissen und Dürren durch eine deutliche Zunahme von Perioden ohne Regen. Nach den Berechnungen fällt der jährliche Niederschlag von 2071 bis 2100 auf durchschnittlich 553 Millimeter – zwölf Prozent weniger als im Zeitraum 1961 bis 1990.

Von Petra Rückerl