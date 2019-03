Viele Jahre lang galten Bunkergrundstücke als unverkäuflich. Durch die steigenden Preise an Hannovers Immobilienmarkt hat sich das jedoch geändert. Abriss und Neubau in guten Lagen lohnen sich. Anstelle des riesigen Hochbunkers an der Herrenhäuser Straße hat die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen ein Wohnquartier errichtet. Auch auf dem Gelände des früheren Tiefbunkers am Klagesmarkt sind Wohnungen entstanden, zudem die neue Zentrale der städtischen Wohnungsgesellschaft Hanova.

Außerdem verkauft hat die Stadt je einen Rundbunker an der Friedrich-Ebert-Straße sowie am Weidendamm sowie weitere Hochbunker an der Friedenauer Straße und an der Rotermundstraße. 19 Bunker befinden sich noch in ihrem Eigentum. Der an der Rup-steinstraße soll als Nächstes in den Verkauf gehen.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat nach eigenen Angaben seit 2011 sieben Bunkergrundstücke verkauft. Sechs befinden sich noch in ihrem Besitz. Der Verkauf eines weiteren Bunkers stehe unmittelbar bevor, teilt die Bima mit.