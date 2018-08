Hannover

„Zahlreiche Strecken im Norden Deutschlands sind derzeit gesperrt. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen im Nah- wie Fernverkehr“, teilte die Bahn am Donnerstagabend mit. Folgende Strecken mit Bezug zu Hannover sind aktuell betroffen. Auf diesen Strecken ist davon auszugehen, dass heute kein Fernverkehr mehr durchgeführt werden kann:

Hannover – Berlin

Hannover – Bremen

Hannover - Osnabrück – (Amsterdam)

Hannover - Hamburg - Kiel

Zudem sind diese Verbindungen gesperrt:

Osnabrück - Bremen - Hamburg

Hamburg – Berlin

Hamburg - Stralsund

Dortmund - Hamm(W) – Bielefeld

Reisende, die am Donnerstag im Norden Deutschlands eine Fahrt antreten wollten, wurden gebeten, diese wenn möglich auf Freitag zu verschieben. "Reisende, die bereits unterwegs und von einer Störung direkt betroffen sind, empfehlen wir nach Möglichkeit ihre Reise zu unterbrechen und morgen fortzusetzen", so die Bahn.

Die Deutsche Bahn möchte am Hauptbahnhof Aufenthaltszüge für die Fahrgäste bereitstellen. Derzeit stehen die Reisenden am Informationsschalter in zwei Reihen je hundert Meter weit zurück und warten auf Auskünfte. Auch für Freitag rechnet die Bahn in den Morgenstunden im Norden noch mit vereinzelten Ausfällen und Verspätungen.