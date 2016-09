Scharfe Waffe gegen agressive Fahrgäste: Die Bahn prüft, ob besonders geschulte Mitarbeiter mit Pfefferspray ausgerüstet werden. Foto: Behrens

Sicherheit

Deutsche Bahn: Pfefferspray gegen Spucker?

Hunderte Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) werden täglich bespuckt, befummelt und beleidigt – das ist nicht neu, aber jetzt will sich der Konzern wehren: mit Pfefferspray, Schlagstöcken, Hunden und Kampftraining. Die Bahn rüstet auf, will die steigenden Zahlen an verbalen und körperlichen Angriffen auf ihr Service- und Sicherheitspersonal stoppen.