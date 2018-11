Hannover

Einkaufen und gutes Tun – das ist beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Hannovers Innenstadt (erneut) kein Widerspruch: Die City-Händler haben nicht nur ihre Geschäfte geöffnet, seit dem 22. Oktober stehen auf vielen Verkaufstresen auch Spendenboxen für die Arbeit der Diakonie Hannover.

„Hannover hilft! – Teilen kann so einfach sein...“ lautete das Motto im Nachgang zu Allerheiligen, etwa 220 000 Besucher lockte die fünfstündige Einkaufsmöglichkeit ab 13 Uhr in die sonntägliche City . Im Blickpunkt laut dem Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler: Winterbekleidung, angefangen von Mütze, über Schal bis hin zu Jacken und Schuhen.

Weihnachtseinkäufe hätten nach Angaben von Prenzler noch nicht im Fokus gestanden, das könnte aber am Freitag, 23. November, so sein: An diesem Tag öffnen die City-Geschäfte bis 22 Uhr statt wie üblich bis 20 Uhr. Motto: „Black Sale“.

Keine Verkehrsprobleme trotz des Besucherandrangs vermeldeten und Polizei und Üstra, die Bahnen der Linien 10 und 17 seien während der Öffnungszeiten oberirdisch gefahren, so eine Üstra-Sprecherin.

Einer der Sonntagseinkäufer war Markus Windrika, der die Atmosphäre in der Innenstadt insgesamt genoss. Windrika arbeitet selber als Verkäufer, hat eine geteilte Meinung zur Sonntagsöffnung. Einerseits sei es misslich für die Menschen, die arbeiten müssten: „Aber andererseits kurbelt es die Wirtschaft an. Und so wie hier die Stände und die Bühne eingebunden sind, finde ich das super“, sagt der 41-Jährige.

Wie geht es weiter mit den Sonntagsöffnungen? Ende vergangener Woche hatte der niedersächsische Städte- und Gemeindebund Einzelhändler und Gewerkschaften aufgefordert, sich im Streit um Sonntagsöffnungen anzunähern. „Wir müssen bei jedem Antrag auf Sonntagsöffnung vor Ort die bisher im Gesetz nicht gelösten Probleme ausbaden“, so Verbandssprecher Thorsten Bullerdiek. In der Vergangenheit hätten Gerichte vielfach Sonntagsöffnungen, für die bereits geworben worden war, kurzfristig gestoppt. Angesichts der Konkurrenz durch den Internethandel seien die verkaufsoffenen Sonntage aber immens wichtig für die Belebung der Innenstädte.

Auf den Weg gebracht hat das Landeskabinett im September einen Gesetzesentwurf. Demnach sollen pro Gemeinde vier Sonntagsöffnungen erlaubt sein, die mit einem besonderen Anlass oder einem öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde begründet werden müssen. Die City-Gemeinschaft hat sich laut Martin Prenzler 2019 zwei Termine ausgeguckt: Am 31.März („Lust aufs Fahrrad“) und 3.November („Hannover hilft“).

