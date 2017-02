Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Der frühe Vogel fängt den Wurm - oder erfährt zuerst, was heute in der Landeshauptstadt los ist.

Hannover. Aus Gründen der Verkehrssicherung werden an der Robert-Enke-Straße und an der Bruchmeisterallee von heute bis zum 10. Februar voraussichtlich 26 Bäume gefällt. Die Baumfällarbeiten laufen täglich von neun bis 15 Uhr. Aufgrund der Arbeiten kann es vorübergehend zu Straßensperrungen kommen. Schuld an der Baumfällung sind Hohlräume im Stamm, starker Mistelbefall und Bruchanfälligkeit - eine dauerhaft Standsicherung ist nicht mehr gegeben. Im März werden die gefällten Bäume durch 30 junge Kaiserlinden ersetzt.

Nils Heinrich kommt mit seinem aktuellen Programm "Mach doch 'n Foto davon" ins Apollo-Kino. Der Kabarettist tritt heute und morgen um 20.15 Uhr auf. Karten gibt es ab 16,50 Euro.

Heute eröffnet Susanne Schumacher das Ausstellungsjahr in der Kröpcke-Uhr mit einer Foto-Installation. Unter dem Namen "Expo is coming home ..." zeigt sie zwölf Fotografien zur Entstehung des Expo-Pavillons. In ihrer Arbeit setzt sich die blinde Künstlerin seit 1980 mit Fragen der Identität einer sich verändernden Welt auseinander. Die Ausstellung läuft bis zum 13. Februar.

Wer sich im Februar endlich sportlich betätigen möchte, der findet das richtige Program bei "Talk and Walk". Das neue Bewegungsangebot der Sozial­psychia­trischen Beratungsstelle Groß-Buchholz verbindet Ausdauersport mit Gesprächen in der Gruppe - so wird es ganz bestimmt nicht langweilig. Das Gruppenangebot findet ab heute jeden Montag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Beratungsstelle, Rotekreuzstr. 12 in 30627 Hannover.

Wettertechnisch ist der Montag wohl die Ruhe vor dem Sturm - laut Kachelmannwetter bleibt es bei bis zu drei Grad verhältnismäßig warm. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen nämlich in den zweistelligen Minusbereich fallen.

Auf dem Messeschnellweg besteht Gefahr durch ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Das Fahrzeug befindet sich in Höhe B6, B65, B3 und dem Seelhorster Kreuz.Vorsicht ist auch am Tönniesbergkreisel geboten - die Ampelanlage ist außer Betrieb.