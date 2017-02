Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Die Woche ist zur Hälfte geschafft - es ist Mittwoch! Und das ist heute los:

Hannover. Wer auf die Linie 6 angewiesen ist, sollte heute lieber zum Fahrrad oder zum Auto greifen: Aufgrund eines Oberleitungsschadens fährt die Stadtbahn derzeit nicht. Zwischen den Haltestellen Freundallee und Kronsberg wird einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Heute gibt es Damenbesuch im TAK. Denn das Kabarett-Trio feiert mit seinem Programm "Unbeschreiblich weiblich" Hannover-Premiere. Die drei Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein, doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind alle mitte 30 und geschieden. Selbstironisch plaudern sie über das Leben als geschiedene Mittdreißigerin. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es für 22,50 Euro (ermäßigt 11,50 Euro).

Herman Melvilles Klassiker Moby Dick wird im Ballhof eins aufgeführt. Gespielt wird heute und morgen - jeweils um elf Uhr. Karten Kosten zwischen 8,50 und 22,50 Euro.

Nach dem Sieg gegen Dresden trainiert Hannovere 96 heute erstmals wieder öffentlich. Um 10 Uhr geht es los.

Nicht nur bei der Üstra, auch auf Hannovers Straßen läuft es noch nicht ganz rund:

Auf der A2 Dortmund in Richtung Hannover befindet sich in Höhe Wunstorf-Luthe eine ungesicherte Unfallstelle. Hier staut es sich auf drei Kilometer. Bitte vorsichtig fahren!

Auch auf dem Südschnellweg besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Zwischen der Hildesheimer Straße und dem Kreuz Seelhorst steht ein Anhänger quer.

Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn besteht auf der A7 Hamburg in Richtung Hannover - zwischen dem Kreuz Hannover Kirchhorst und dem Kreuz Hannover-Ost.

Von Frühlingsgefühlen lässt sich heute bloß träumen: Laut Kachelmannwetter läst sich die Sonne heute nämlich gar nicht erst blicken. Bei bis zu elf Grad ist immer wieder mit Schauern zu rechnen.