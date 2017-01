Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das ist der Mittwoch nach der NP-Sportgala.

Hannover. Das war ein langer Abend bei der NP-Sportgala im Theater am Aegi. Alle Infos zur gestrigen Veranstaltung gibt es heute Morgen hier und in der NP nachzulesen.

Im Zoo Hannover wird heute der neue Zuwachs vorgestellt. Um 11.30 Uhr wird nämlich das kleine Elefantenbaby präsentiert. Elefantenkuh Manari brachte in der vergangenen Woche nach 660 Tagen ihre kleine Tochter zur Welt.

Um 20 Uhr tritt Helmet im Musikzentrum auf. Die amerikanische alternative Rockband spielt Stücke aus dem neuen Album "Dead To The World" - das erste in sechs Jahren (Vorverkaufspreis: 24 Euro).

Laut Kachelmannwetter erwarten Hannover heute bis zu null Grad - die Sonne lässt sich leider kaum blicken. Dafür bleibt es trocken - immerhin!

Auf den Straßen in und um Hannover ist es am Mittwochmorgen ruhig.