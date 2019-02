Hannover

Nie mehr schwappt der Kaffee auf das weiße Hemd. Denn der umweltfreundliche Pfandbecher „ Hannoccino“ hat nun nach anderthalb Jahren auch einen Deckel. Die Stadt hat ihn am Montag zusammen mit der Aha-Stadtreinigung vorgestellt. „Endlich ist unser System komplett“, freut sich Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Deckel kostet Pfand

Der Deckel ist wie auch der rote Kaffeebecher aus recyclebarem Material. Er kostet zusätzlich zwei Euro Pfand. Zusammen mit dem Becher kommen Kaffeeliebhaber also auf vier Euro. Diese bekommen sie aber wieder, sobald sie den Becher an einer der 165 Wechselstuben zurückgeben. „Wir sind mit dem Pfandsystem bisher gut gefahren. Es ist ja das Ziel, dass die Menschen den Becher und den Deckel wieder in den Kreislauf zurückgeben und nicht irgendwo hinschmeißen“, sagt Mathias Quast, Leiter der Aha-Stadtreinigung. Der hohe Pfand sei auch der Grund dafür, dass der „ Hannoccino“ nur sehr ganz selten achtlos weggeworfen werde. Und das soll künftig auch für den Deckel gelten. Derzeit werde mit der Üstra zudem über einen Einstieg in ein Automatensystem verhandelt.

So sieht der Hannoccino mit Deckel aus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Den „ Hannoccino“ bezeichnen Stadt und Aha als Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Ausgabestellen habe sich seit dem Start im Sommer 2017 fast verdoppelt. Es gebe mehr als 50.000 Pfandbecher in Hannover und das mache auch Eindruck bei anderen Städte. Potsdam kopiert nun für seinen „Potspresso“ den „ Hannoccino“. „Doch bislang war der noch nicht perfekt, weil der Deckel fehlte“, sagt Tegtmeyer-Dette. Wieso hat das dann solange gedauert? Es sei sehr aufwendig gewesen, einen passenden Deckel zu produzieren. „Es gab einen Test mit einem Silikon-Deckel. Doch der war teilweise nicht richtig dicht“, erzählt Quast.

Kaffee bleibt länger warm

Die Anforderungen an einen Deckel waren hoch: Er sollte richtig sitzen, sodass auch nichts auslaufen kann. Gleichzeitig sollen ihn die Betriebe leicht in der Spülmaschinen sauber machen können und das mehrere hundert Male. „Ich laufe jetzt schon drei Wochen mit dem Deckel rum und bislang ist noch kein Kaffee übergeschwappt“, sagt Quast. Zudem bleibe der im Becher auch länger warm. Der Deckel besteht wie der Becher aus Biopolymeren, Naturharzen und Cellulose. Etwa 30.000 von ihnen hat die Stadt herstellen lassen.

Aus Sicht der Stadtreinigung mache sich der Becher mehr als bezahlt. Aha schätzt das rund 30 Prozent weniger Bechermüll anfällt. Zudem müssten die Mülleimer weniger gelehrt werden, da die To-Go-Becher zumeist die Öffnungen der Abfalleimer verstopfen. „Das ist ein toller Erfolg gegen den Plastik-Wahn“, sagt Quast. Dennoch würden in Hannover noch immer rund 20 Millionen Einwegbecher für verschiedenste Getränke verbraucht. „Solche Becher ganz zu verbieten ist juristisch nicht möglich“, sagt Quast. Tegtmeyer-Dette befürchtet, dass so ein Verbot nur Widerstände hervorrufen würde. „Wir wollen aber, dass die Menschen freiwillig beim Hannoccino mitmachen.“

Zu den Unterstützern gehören künftig auch die Bundesliga-Handballer der Recken. Sie wollen die Kaffeebecher für Getränke im VIP-Bereich einsetzen.

Von Sascha Priesemann