Ticker

Guten Morgen Hannover! Das Wochenende steht kurz bevor, der Freitag ist schon wieder da. Doch bevor es gedanklich schon in den Feierabend und Richtung vierten Advent geht, erst der Blick auf den Tag:

Hannover. Der Zoo Hannover stellt heute das neue Gehege für Tiger Aljoscha vor. Der eineinhalb Jahre alte Tiger wurde im Tierpark Nürnberg geboren und lebt seit November 2016 im Zoo Hannover. Wie die Raubkatze ihr neues Reich erkundet, werden wir natürlich mit der Kamera begleiten.

Der Landtag hat Bilanz gezogen - vor einem Jahr verabschiedete das Land Niedersachsen ein neues Gaststättengesetz gegen Diskriminierung an der Discotür. Das hat bisher aber kaum Auswirkungen gezeigt. Ein Jahr nach der Verabschiedung im Landtag ist dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium landesweit nur ein einziges Bußgeldverfahren bekannt.

Die niedersächsische Wissenschaftsministerin Heinen-Klajic (Grüne) gibt eine Pressekonferenz zu Auswirkungen der Digitalisierung auf die politische Bildung von Kindern Die Ministerin stellt gemeinsam mit Holger Tepe von der LAG Jugend und Film Niedersachsen das Projekt "Let's Play Germany" vor.

In der zweiten Bundesliga startet der letzte Spieltag vor der Winterpause - dann heißt es bis Ende Januar kein Hannover 96 mehr. Am Sonntag müssen die Roten gegen Sandhausen aber nochmal drei Punkte holen, dafür wird heute (leider nicht öffentlich) trainiert. Inzwischen sind auch Artur Sobiech und Uffe Bech wieder voll im Training.

Gestern Abend gab es die große Night of the Proms in der Tui-Arena. Natürlich gibt es viele Bilder!

Und dann gibt es doch noch einen kleinen Ausblick auf das bevorstehende Wochenende - wer noch nicht weiß, was er mit seinen freien Tagen anfangen soll: Hier gibt es unsere Tipps zum Wochenende.