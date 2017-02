Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das Wochenende steht vor der Tür - das steht heute auf dem Programm:

Hannover. Das japanische Trommelensemble Tao begeistert die Menschen weltweit mit jahrhundertealter Wadaiko-Kunst - heute Abend kommt es auch nach Hannover. Um 20 Uhr zeigen 13 Trommler mit imposanten Instrumenten die aktuelle Show "The Samuari of the Drum" im Theater am Aegi. Tickets gibt es ab 40,20 Euro.

Um 20 Uhr spielen die Hannover Indians gegen die Rostock Piranhas. Karten gibt's ab 13,20 Euro.

Sportlich, wenn auch eher elegant wird es Abend im HCC. Dort findet um 18.30 Uhr der diesjährige Ball des Sports statt. Neben den sportlichen Ehrungen ist für tolle Musik gesorgt, mit dabei: Munique, Marvin Broadie und Sydney Youngblood.

Das Lebensgefühl der legendären 70er kommt heute mit Sweety Glitter ins Capitol. Um 20 Uhr spielt die Band unter dem Motto "Love & Peace and Flower Power".

Zauberhaft wird es in der Tui Arena. Die Ehrlich Brothers zeigen um 20 Uhr ihre neue Show "Faszination" - ein Mix aus spektakulären neuen Illusionen und zukunftsweisender Magie.

Darf TV-Satiriker Jan Böhmermann sein umstrittenes Gedicht "Schmähkritik" wieder vortragen? Der türkische Präsident Erdogan will es ihm verbieten lassen - das Landgericht Hamburg spricht heute das Urteil.

Vorsicht gilt am Tönniesberg - die Ampelanlage ist noch immer außer Betrieb.

Auf der A2 Hannover Richtung Braunschweig wird eine Unfallstelle geräumt. Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Lehrte besonders vorsichtig fahren.

Laut Kachelmannwetter ist heute mit Tiefsttemperaturen von bis zu minus sechs Grad zu rechnen. Also Handschuhe einpacken: Es wird frostig kalt!