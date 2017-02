Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das Wochenende steht vor der Tür und das ist der Freitag:

Hannover. Heute startet auf dem Messegelände die Heimtiermesse. Bis einschließlich Sonntag kann man sich im Rahmen der abf vor Ort rund um das Thema Haustiere informieren. Täglich von 10 bis 18 Uhr gibt es auf 9 000 Quadratmetern ein vielseitiges Einkaufs-, Informations- und Unterhaltungsprogramm. Vomn Futtermittelherstellern für Hund und Katze bis zu modischen Trends für die flauschigen Freunde - das Angebot ist vielseitig. Die Messe läuft noch bis einschließlich Sonntag. Karten gibt es ab 12 Euro (ermäßigt schon für acht Euro).

Das Ensemble Musica Alta Ripa und Kai Wessel treten um 18 Uhr in der Orangerie Herrenhausen auf. Das Barock-Konzert ist eine Mischung aus Kammermusik und instrumentaler Barockmusik.

Ab 20 Uhr stellt Bülent Ceylan in der Swiss-Life-Hall die Diagnose. "Kronk" lautet der Titel seines aktuellen Programms - um das zu verstehen, muss man sich schon ein bisschen in den Dialekt Mannheimers einfühlen - immerhin meint er "krank". Die Symptome? Absurde Meinungen, Intoleranz, Respektlosigkeit und mangelnde Nächstenliebe - und das alles kann sogar geistreiche Menschen treffen. Resttickets gibt es ab 37,60 Euro.

Musikalisch wird es um 20 Uhr im Capitol. Die Reggae- und Pop-Band präsentieren ihr Debüt- und Erfolgsalbum "Signing Off" 2017 zum ersten Mal live in Hannover. Das Album wurde bereits bei Erscheinung 1980 als Meilenstein angekündigt.

Sportlich wird es um 20 Uhr. Dann spielen nämlich die Hannover Indians im Derby gegen die Hannover Scopions.

Am Abend will Hannover 96 seinen Platz an der Spitze der Tabelle verteidigen. Um 18.30 Uhr spielen die Roten auswärts gegen Greuther Fürth.

Frisch aus dem Dschungel kommt Marc Terenzi in den Wasserturm - dort steigt nämlich um 22.30 Uhr eine große Party. Terenzi stellt unter anderem seine neue Single "Don‘t recognize you" vor.

Der Start ins Wochenende wird bei bis zu sieben Grad warm. Laut Kachelmannwetter ist um die Mittagszeit allerdings mit leichten Regenschauern zu rechnen.