Sonnenaufgang in Sehnde.© dpa

Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das ist der Start in ein sonniges Wochenende.

Ab 10.30 Uhr findet der Warnstreik der Verdi statt. Die Geld- und Wertbranche tritt in den Streik, da die Tarifverhandlungen Mitte Januar ergebnislos blieben. Los geht es von den Verdi-Höfen am Georgsplatz - dort findet die Kundgebung statt. Ende ist am Gewerkschaftshaus.

Im Rahmen des Holocaust-Gedenktages findet in der Gedenkstätte Ahlem um 12 Uhr eine Kranzniederlegung statt. Erinnert wird an den 27. Januar 1945. Damals wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch Truppen der Roten Armee befreit. Seit 1996 ist der 27. Januar bundesweit ein Gedenktag.

Für die Roten wird es auch heute wieder sportlich - um 14 Uhr findet das Training des Zweitligisten statt.

Ab heute hat das Jugendzentrum Camp Vahrenheide einen Fitnessraum. Der wird heute um 16 Uhr eröffnet.

Um 19.30 spielen die Hannover Scorpions gegen Fass Berlin in der Eishalle Langenhagen.

Teddy Teclebrhan ist nicht nur im Internet ein Star - inzwischen begeistert er auch auf der Bühne. Deswegen tritt er mit seinem neuen Live-Programm "Das passiert alles in dein Birne!" um 20 Uhr in der Swiss Life Hall auf. Seit November tourt er mit seinem Programm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Programm handelt von alltäglichen Themen wie Freundschaft, Liebe, Familie, Beruf und Politik.

Ebenfalls um 20 Uhr läuft im Theater am Aegi das Phantom der Oper mit Deborah Sasson und großem Ensemble. Einlass ist ab 19 Uhr.

Laut Kachelmannwetter lässt sich die Sonne bei bis zu zwei Grad auch heute wieder blicken - mit ganzen sieben Stunden Sonnenschein kann man den Start ins Wochenende besonders genießen. Ein sonniger, aber kalter Vorgeschmack auf den Frühling?

Auf den Straßen in und um Hannover ist es glücklicherweise ruhig.