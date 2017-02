Morgenticker

Und täglich grüßt das Murmeltier: da ist er schon wieder, der Blick auf den Tag in Hannover und der Welt.

Hannover. Und noch aus einem anderen Grund geht es heute um Murmeltiere beim sogennanten "Groundhog day". Sinn und Zweck dieser amerikanischen Tradition ist es, eine Vorhersage über das Fortdauern des Winters zu treffen. Und an dieser Stelle kommt das Murmeltier ins Spiel, denn im Rahmen von öffentlichen Events und Volksfesten werden Waldmurmeltiere dazu aus ihrem Bau gelockt, um festzustellen, ob das Tier „seinen Schatten sieht“. Mit anderen Worten geht es darum, ob die Sonne scheint oder nicht und ist dies der Fall, so wird davon ausgegangen, dass der Winter noch weitere sechs Wochen dauern wird. Also mal sehen, was das Orakel heute vorraussagen wird.

Wie viele Menschen in Niedersachsen als Gefährder eingestuft werden, dazu soll am Donnerstag das Innenministerium im Landtag in Hannover Auskunft geben. Die FDP hat dazu eine Anfrage gestellt. Die Fraktion will auch wissen, wie viele abgelehnte Asylbewerber als Gefährder eingestuft werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat Straßenwärter wegen der bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für Länderbeschäftigte am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Zu einer zentralen Kundgebung in Hannover werden auch Beschäftigte aus Hameln, Nienburg, Braunschweig und Oldenburg erwartet. Ein Protestzug soll vor das Wirtschaftsministerium ziehen.

Kanzlerin Merkel trifft in Ankara Präsident Erdogan. Es ist ihre erste Türkei-Reise seit dem gescheiterten Putschversuch. Hauptthemen dürften der Flüchtlingspakt zwischen der Türkei und der EU, Syrien, Nato und Zypern sein.

Nach der klaren Rückendeckung des britischen Parlaments für das geplante Brexit-Gesetz veröffentlicht die Regierung in London an diesem Donnerstag einen Plan für die Trennung von der EU. Premierministerin Theresa May hatte vor zwei Wochen in einer Grundsatzrede einen "harten Brexit" angekündigt, der auch den Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt bedeutet.