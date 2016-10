Service

Was heute in Hannover alles passiert?

Hannover. Kommt gut in den Tag mit folgenden Themen:

Der Verkehr: Im Augenblick ist es trotz Berufsverkehr noch sehr ruhig rund um Hannover. Am Ricklinger Kreisel auf der B65 gibt es einen Kilometer Stau wegen einer Baustellen. Einzig auf der A2 Hannover Richtung Braunschweig gibt es ein defektes Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Peine. Da also bitte vorsichtig sein. Außerdem gibt es im Stadtgebiet eine neue Baustelle (überrascht?) und zwar im Kreuzungsbereich Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg und Lodemanweg an der HDI Arena. Es handelt sich also nicht um einen zentralen Verkehrsknoten. Dort werden Anlagen erneuert.

In der Region können außerdem in Godshorn bei Langenhagen die Haltestellen der Linie 480 "Godshorn Berliner Allee, Godshorn Magdeburger Straße, Schulenburg Kiefernstraße und Schulenburg Schulenburger Mühle nicht angefahren werden.

Das Wetter: Es sieht düster aus. Wolkenverhangen und maximal 12 Grad heute Mittag. Abends könnte es dann noch etwas nieseln. Genaueres findet ihr unter www.kachelmannwetter.com

Trüber Himmel in der Region #Hannover, es bleibt den ganzen Tag bewölkt. Einzelheiten in der SuperHD-Vorhersage: https://t.co/8zbwLszY9l /TS — NP-Wetter (@NPWetter) 6. Oktober 2016

Außerdem stehen heute noch die folgenden Themen für Hannover an:

- Es wird eine Pressekonferenz der Sparkasse Hannover geben. Grund sind die vielen Umstrukturierungen, die unter anderem 200 Beschäftigte betreffen. Diese werden entlassen.

- Der Bauchredner Sebastian Reich ist heute Abend um 20 Uhr im Capitol zu sehen.

- Hannover 96 trainiert um 10 Uhr.

- Stephan Weil und Boris Pistorius besuchen auf ihrer Rundreise durch Mexiko und den USA heute das Silicon Valley