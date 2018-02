Der Donnerstag: Das ist heute in Hannover los

The High Kings spielen heute Abend ab 20 Uhr im Musikzentrum. Foto: Wallmüller

Tagesvorschau

Guten Morgen! Was sagt Stefan Schostok über den Konflikt mir Harald Härke? Bekommt Hannover ein neues Gymnasium? Und wie wird das Wetter heute? Die Antworten finden Sie hier.

Hannover. Diese Themen sind heute wichtig in Hannover, Deutschland und der Welt:

Die Sanierung der Fassade am Neuen Rathaus in Hannover wird mit 7,2 Millionen Euro erheblich teurer als ursprünglich geplant. Die CDU im Rat ist verärgert.

Mit voller Kraft in Richtung europäische Kulturhauptstadt: Dafür soll am Hohen Ufer ein Kreativraum für Musik entstehen – Konzertsaal und Begegnungsraum für die Musikwirtschaft in einem. Das sagte Oberbürgermeister Stefan Schostok im NP-Interview.

Neue Schulpläne: Die Stadt Hannover plant offenbar ein neues Gymnasium in Bemerode. Davon geht zumindest die Vize-Bürgermeisterin des Stadtteils Regine Kramarek (Grüne) aus. Aber nicht nur das: Es gibt noch mehr Projekte für Hannovers Südosten.

Die Nutzerzahlen wachsen bei Facebook so langsam wie seit 2015 nicht mehr. Doch gleichzeitig konnte das soziale Netzwerk den Umsatz mit Werbung auf einen neuen Höchsttand treiben. Konzernchef Zuckerberg will den Newsfeed der Nutzer weiter umgestalten.

Auf den Straßen rund um Hannover ist es heute Morgen zwar voll, aber bislang gibt es noch keine längeren Staus.

Die Temperaturen erreichen heute bis zu fünf Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Auch mit leichtem Regen ist zu rechnen.

Kommen Sie gut in den Tag!