Hannover

Frühaufsteher werden am Montagmorgen belohnt: Wer noch vor Sonnenaufgang aus dem Bett krabbelt, kann den Vollmond rötlich schimmern sehen – wenn das Wetter mitspielt, und danach sieht es derzeit aus. Auch die Volkssternwarte in Linden öffnet für Interessierte um vier Uhr.

Dass es wieder einen gewaltigen Andrang wie im vergangenen Juli geben wird, erwartet Robert Schumann (25) vom Verein der Sternwarte nicht: „Bei der letzten totalen Mondfinsternis kamen 2000 Besucher, das war schon viel zu viel. Dieses Mal rechne ich mit etwa 50 Leuten, viele kommen vor der Arbeit. Das ist eine schöne Größe, um gemeinsam bei klarem Himmel die totale Mondfinsternis zu beobachten.“

Das Spektakel am nächtlichen Himmel geht um 4.34 Uhr los: Der Vollmond rückt langsam in den Kernschatten der Erde. Ab 5.41 Uhr wird er dann vollkommen im Kernschatten der Erde verschwunden sein. Astro-Experte Robert Schumann erklärt: „Allerdings ist der Mond dann nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich – weshalb er umgangssprachlich „ Blutmond“ genannt wird“.

Die Sonnenstrahlen werden in der Atmosphäre der Erde gebrochen und nur die roten gelangen zum Mond. Dadurch entsteht die rötliche Färbung. Da der Mond gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß. Die besten Wetterverhältnisse gibt es wohl in der Mitte Deutschlands, vor allem in Köln, Frankfurt und Nürnberg.

Mit „vermutlich eher kleineren Teleskopen“ werde man in der Lindener Sternwarte das Phänomen beobachten, so Schumann. Der Experte hat noch einen Hinweis: „Im Grunde kann jeder die Mondfinsternis beobachten, man muss nur zum Horizont in nordwestliche Richtung schauen. Der Blick von unserer Sternwarte eignet sich für die Beobachtung aber sehr gut, da die Sicht unverbaut ist.“

Mit 63 Minuten ist die Mondfinsternis deutlich kürzer als die letzte im Juli mit 103 Minuten. Um 6.44 Uhr tritt der Vollmond dann langsam aus dem Kernschatten heraus. Für Schumann ist das der eigentlich schönste Moment: „Man kann dabei so viele besondere Dinge beobachten, sieht zum Beispiel den runden Erdschatten. Das ist magisch.“

Wer den Blutmond verpasst, der muss in Deutschland etwas länger auf den nächste warten: An Silvester 2028 und in der Nacht am 21. Dezember 2029 ist es wieder so weit.

Von Britta Lüers