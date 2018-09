Hannover

In der Innenstadt wird am Samstag gegen das neue Polizeigesetz demonstriert. Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern und weist deshalb auf zu erwartende Verkehrsbehinderungen hin. Auch die Üstra hat in Absprache mit der Polizei beschlossen, dass die Linie 10 zwischen 11 und 16 Uhr die Tunnelstrecke nimmt. Da die Demonstrantion bis 18 Uhr angemeldet wurde, kann sich die Zeit verlängern.

Dem Demonstrationsaufruf haben sich laut Polizei etwa 130 Bündnispartner angeschlossen. Die Route verläuft vom Ernst-August-Platz über die Kurt-Schumacher-Straße, Goseriede, Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Königsworther Straße, Braunstraße, Goetheplatz, Humboldtstraße, Gustav-Bratke-Allee, Lavesallee, Friederikenplatz, Friedrichswall und Karmastraße bis zum Platz der Göttinger Sieben. Es soll Auftakt- und Abschlusskundgebungen geben. Wegen des Treffpunkts am Bahnhof bittet die Polizei, die dort befindlichen fahrradständer nicht zu nutzen.

Zugleich findet am Maschsee ein Triathlon statt, der ebenfalls zu Sperrungen führen wird.