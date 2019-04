Hannover

Herr Ohm singt. Und tanzt. Und lächelt. Mirsada Idrizovic (56), von allen Mira genannt, hat zuvor die Jukebox angeschmissen, den 83-Jährigen zum Tanzen aufgefordert – und die schlechte Laune vom Vormittag ist vergessen. Sowieso. Friedrich Wilhelm Ohm aus Hannover ist dement. Seit drei Jahren lebt er im Diakovere-Haus am Leuchtturm in Groß Buchholz. Letzte Station für jene, die sich und die Welt vergessen. Und dennoch ganz eigene Individuen sind.

Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist? Nein, so ist es nicht. Von dem – temporären – Glück eines demenzkranken Menschen sind viele Dinge abhängig. Kommen zur Demenz Depressionen oder gar eine Psychose hinzu? Kümmert sich jemand um die betroffene Person? Sind die Stimmungsschwankungen und die Ängste zur Zeit stark oder fühlt sich der Mensch auch in seiner ganz eigenen Welt sicher?

Bewohnerin Waltraud versprüht die Energie

Waltraud Lachmann jedenfalls wirkt sicher. So zerbrechlich die sehr schlanke schöne 88-Jährige auf dem ersten Blick ausschaut, so viel Energie versprüht sie beim Erzählen, beim Klavierspielen, beim Tanzen, im Garten. „Die Pflanzen müssen anständig eingegraben werden, das geht doch so nicht. Ohnehin müssen die Beete aufgeräumt werden. Und zuerst muss hier mal umgegraben werden, Himmel, dafür braucht man mindestens fünf Leute!“ Die Generalin – wie sie liebevoll genannt wird –, die einst Ballerina werden wollte und nun das Haus am Leuchtturm mit ihrer Power erfüllt. So als gäbe es kein Morgen. Mirsada Idrizovic nimmt sie an die Hand, „den Garten machen wir morgen, heute ist es zu kalt. Spielen wir lieber Klavier“.

Begleiterin Mirsada, die „Seele des Hauses“

Idrizovic ist offiziell Alltagsbegleiterin, aber jeder nennt sie „Seele des Hauses“. Als Stationshilfe begann sie 2002, seit 2011 ist Mira Idrizovic Alltagsbegleiterin. „Ich mag diese Menschen so sehr, als Kind war ich schon immer bei Oma und Opa und habe mich dort sehr wohl gefühlt“, sagt sie. Jeder der Bewohner sei anders, jeder Tag mit ihnen ebenso. Dazu trägt die 56-Jährige bei. Mit Waltraud Lachmann bepflanzt sie die Terrasse, Friedrich Wilhelm Ohm und Bärbel Ahrens (79) tanzt sie ins Glück, mit Erasmia Thoma (83) auch mal Sirtaki. Und der alten Frau K., die mit leichtem Helm zum Schutz vor Stürzen unterwegs ist, hilft sie mit Kaffee, warmen Worten und einer herzlichen Umarmung zum Wachwerden. 43 Bewohner und Bewohnerinnen leben hier in dem Diakovere-Haus in vier Flügeln und den dazugehörigen Farben gelb, grün, blau, rot untergebracht, Mira Idrizovic kennt sie alle.

Alt werden ist nichts für Feiglinge

Die Neue, eine weißhaarige dünne Dame, läuft durch den Gang und schreit. Mal sind es nur Schreie, mal schreit sie nach Hilfe. Sie ist kaum ansprechbar, in ihrer eigenen Welt scheint es nicht schön zuzugehen. Alt werden ist nichts für Feiglinge, heißt es. Demenziell zu erkranken schon gar nicht. Wer in diesem Haus unterkommt, braucht nicht ganz so viel Angst zu haben. Der Personalschlüssel sieht acht Betroffene auf einen Pfleger vor – zwischen acht bis zwölf Bewohner sind in einer Gruppe. Betreut werden sie von professionellen Pflegekräften, davon auch einige mit psychiatrischer und gerontopsychiatrischer Fachweiterbildung, andere haben Fortbildungen wie Deeskalationstraining gemacht.

Hoher persönlicher Einsatz

Durch den persönlichen Einsatz der Pflegekräfte, Betreuer und von Ehrenamtlichen, kann man auf Psychopharmaka zwar nicht ganz verzichten, aber Sedativa doch stark minimieren. „Jeder Bewohner wird individuell gepflegt und behandelt“, sagt Heimleiterin Elisabeth Markovina (56), die für vier Häuser der Diakovere-Altenhilfe Henriettenstift in Hannover zuständig ist. „Die Pflege baut auf Biografiearbeit auf“, das heißt, die ersten sechs Wochen wird genau geschaut, wie der Mensch tickt, auf was er positiv anspricht und was er gar nicht ertragen kann. „Man muss aber auch wissen, dass sich im Verlauf der Erkrankung vieles ändert, möglicherweise auch alte Gewohnheiten.“

Hilfe von Ehrenamtlichen

Das weiß auch Annely Porst, die im Juli 90 Jahre wird. Die Frau aus Stöcken kommt fast täglich vorbei – als Ehrenamtliche. „Am 30. März 2006 kam ich das erste Mal mit meinem Mann her, er war nur 14 Monate hier“, erzählt sie. Dann verstarb er. Drei Monate später kam sie wieder ins Haus, um sich um die Bewohner zu kümmern. Und blieb. „Ich kann ja nicht nur zuhause putzen“, sagt sie lächelnd.

Bewohner immer weniger mobil

Das Haus am Leuchtturm – mit einem echten Leuchtturm im Garten – wurde gerade vergrößert. Seit Mitte März sind es sogar 60 Plätze, die 20 neuen 19-Quadratmeter-Einzelzimmer haben eigene große Bäder (im alten Teil haben die Bewohner auch Einzelzimmer, teilen sich aber die Bäder). Dass die Zimmer so groß sind, hat damit zu tun, „dass die Bewohner zunehmend immobil werden, man braucht Rollstühle, mit denen sie auch in die Bäder kommen müssen“, sagt Heimleiterin Markovina. Früher wurden nur demenzkranke Menschen „mit großen Bewegungsdrang“ aufgenommen. Wenn sie nicht mehr laufen konnten, mussten sie in ein anderes Altenpflegeheim. „Wir haben gesagt, das ist moralisch nicht vertretbar, die Leute sollen bis zum Schluss bei uns blieben.“

Kulinarisch versorgt werden sie von Chefkoch Ingo Köster (49). Der hat Züricher Geschnetzeltes – „wie alles hier frisch gemacht“ – mit Salat sowie einem herrlich grünen Pistazienpudding im Angebot. „Je auffälliger die Speisen aussehen, desto größer ist die Chance, dass die Bewohner selbst essen und nicht gefüttert werden müssen“, weiß Köster. Diese kleinen, aber effektiven Dinge schätzt auch Margret Ohm, die seit drei Jahren fast täglich ihren Mann Friedrich Wilhelm hier besucht. Und auch als Ehrenamtliche seine Mitbewohner unterhält und mit Süßem versorgt. „Es fiel mir schwer, ihn unterzubringen, aber ich weiß auch, dass ich an der Krankheit nichts ändern kann“, sagt sie. „Ich habe nur Angst davor, dass es irgendwann zu Ende geht.“ An dem heutigen Tag sieht nichts danach aus. „Tanze mit mir in den Morgen“, singt Herr Olm den Schlager von Gerhard Wendland aus der Jukebox. Und tanzt mit Mira durch den Raum. Er sieht glücklich aus.

Von Petra Rückerl