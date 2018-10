Meine Stadt Verkehr - Deisterkreisel: Noch ein Ghostbike für Hannover Vor rund sechs Wochen verunglückte Wolfgang Klausner am Deisterkreisel. Am Donnerstag wurde zum Gedenken ein weiteres Ghostbike an der Unfallstelle aufgestellt. Fahrradfahrer fordern endlich Verbesserungen.

mahnUng in WEISS: Ein Ghostbike steht an der Stelle am Deisterkreisel in Linden, wo vor fünf Wochen Wolfgang Klausener tödlich verunglückte. Es wurde dort gestern bei einer Kundgebung angebracht. Quelle: Foto: