Besonders heißer Einsatz in Waldhausen: Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, dazu speziell ausgerüstete Höhenretter – zusammen 70 Kräfte löschten in der Nacht zu Freitag in Waldhausen einen durch einen defekten Grill verursachten Dachstuhlbrand.