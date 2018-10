Hannover

Eine defekte Stadtbahn in der Haltestelle Aegidientorplatz hat am Freitagabend den Stadtbahnverkehr der Linien 4, 5, 6 und 11 lahmgelegt. Wie die Üstra über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe die defekte Bahn die Strecke in Richtung Roderbruch, Anderten, Messe/Ost und Zoo blockiert. Nach rund 20 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Es kommt allerdings nach wie vor zu erheblichen Verspätungen auf den betroffenen Linien.

Von ms/RND