Das zerstörte Gebäude von außen.

© Dillenberg

HANNOVER

Deckeneinsturz bei Kampfschule in Vahrenwald

In der Nacht zu Dienstag ist es gegen 3 Uhr am Kabelkamp (Vahrenwald) zu einem Deckeneinsturz gekommen. Der Vorfall ereignete sich wohl in Zuge vorangegangener Bauarbeiten. Die Decke gehört zur Fightschool Hannover.