Hannover

Die Freiheit nimmt er sich: David Hasselhoff, ehemaliger Baywatch-Schauspieler, kommt im nächsten Jahr nach Deutschland. Seine „Freedom! – The journey continues“- Tour führt ihn am 2. Oktober 2019 auch nach Hannover in die Swiss-Life-Hall.

„Als Amerikaner mit starken deutschen Wurzeln macht es mir immer wieder besonderen Spaß vor meinen deutschen Fans zu singen“, so Hasselhoff. Väterlicherseits stammt die Familie Hasselhoff aus Völkersen bei Bremen. 1865 wanderte seine Ur-ur-ur-Oma nach Baltimore in die USA aus. Der Song „I’ve been looking for freedom“ machte ihn in Deutschland auch als Sänger berühmter.

Der Vorverkauf für die Tour startet am Sonnabend, 15. Dezember, 10 Uhr und sind auch in den NP-Ticketshops erhältlich.

Von NP