Guten Morgen Zusammen! Die Bundespolizei im Bahnhof, das immer noch frische Sommerwetter und der aktuelle Verkehr stehen auf dem Plan.

Hannover. Der Verkehr: Auf der A2 ist zwischen Hannover-Lahe und Langenhagen ein Stau von drei Kilometern. Von 9 bis 10 Uhr ist auf der A7 die Anschlussstelle in Höhe Großburgwedel gesperrt. Wir aktualisieren hier, wenn etwas passiert, also bleibt bei uns.

Das Wetter: Gerade fühlt es sich noch frisch an. Auch den Rest des Tages sehen wir keine Sonne. Dafür wird es gegen Mittag 22 Grad warm. Nehmt euch für heute Vormittag eine Jacke mit.

Kurz-#Wetter von Dienstag mit Ausblick auf Schauer/Gewitter, die heute in den Westen/Süden des Landes ziehen. Radar: https://t.co/S8wqHFPIRK pic.twitter.com/nQTAAmHuGn — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 27. Juni 2017

Und in Hannover: Die Notfallaufnahme der MHH ist heute und morgen nicht in Betrieb. Die anderen Krankenhäuser in Hannover fangen das auf.

- Außerdem führt die Bundespolizei heute Kontrollen zur Sicherheit des Bahnhofs durch.

- Vor dem Amtsgericht wird heute über einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verhandelt. Worum geht es dabei? Eine Handgranate.

Kommt gut in den Tag!