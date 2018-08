Hannover

Die Programmhighlights des Abends waren unter anderem Diana Babalola auf der Radio 21-Bühne, ebenso wie die Westernhagen-Coverband Mariuzz. Aber auch abseits der Bühnen wurde rund um den See ordentlich gefeiert!

Die Höhepunkte am Sonnabend: Ab 16 Uhr startet das NKR-Entenrennen am Nordufer. Danach gibt es unter anderem irische Livemusik von Brian Reynolds am Wild Geese Irish Pub, die Depeche Mode-Coverer von Remode an der Löwenbastion oder die ACDC-Coverband Hellfire an der Radio 21-Bühne.