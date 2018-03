Das sind die größten Baustellen in Hannover

Infrastruktur

Üstra, Tiefbau, Stadtwerke - auch 2018 wird in Hannover kräftig gebaggert. Die NP zeigt die 32 größten Baustellen.

Hannover. Rund 32 Millionen Euro steckt die Stadt Hannover in diesem Jahr in den Straßenbau – und das sind aus Sicht der Stadtverwaltung die bedeutendsten Maßnahmen – jene, die am ehesten den Verkehr und die Geschäftswelt beeinträchtigen werden:

Angesichts des kommenden Neubaus der Conti am Pferdeturm wird die Hans-Böckler-Allee von der Einmündung Clausewitzstraße an um eine Spur verbreitert. Leitungsarbeiten laufen schon, der Straßenbau selbst startet im August.

Die Fußgängerzone Große Packhofstraße wird vollständig neu gestaltet – die von tausenden Passanten aufgesuchte recht enge Einkaufsmeile mit vielen Schuhgeschäften wird bis Ende August zum Hindernislauf.

Der Umbau der sogenannten D-Linie durch die für das Stadtbahnnetz zuständige Infra für die Linien 10 und 17 geht weiter, da stehen etwa der Hochbahnsteig Steintor und der begleitende Straßenbau in der Goethestraße an.

Zudem startet Anfang Juni der Umbau der Eisenbahnbrücke über die Königstraße durch die Deutsche Bahn – Durchfahrt gesperrt bis Ende 2019.

Und das Land lässt von April bis Ende September weiter am Seelhorster Kreuz arbeiten, wo Messeschnellweg und Südschnellweg (B3, B65) zusammentreffen.

Das Baudezernat der Stadt versichert, dass – sofern möglich – Arbeiten teils an Wochenenden und Nachts stattfinden werden und man die verkehrsärmere Zeit „Sommerferien“ nutzen werde, um die Beeinträchtigungen zu mindern.

Für „Straßenunterhaltung“ stünden acht Millionen Euro bereit – das zeige „wir sind hier nicht untätig, obwohl uns das ständig vorgeworfen wird“, sagt Andreas Bode, Leiter des Tiefbaus im städtischen Baudezernat. Für „Radwegmaßnahmen“ seien rund 3,8 Millionen Euro vorgesehen.

Ralph Hübner