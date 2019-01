Hannover

Museumsaktion : Wie die alten Ägypter ihr Glück fanden

Am Sonntag findet im Museum August Kestner neben dem Neuen Rathaus vom 14 bis 17 Uhr wieder die beliebte Veranstaltung für Familien mit Kindern ab sechs Jahre statt – das „Familienglück“! Es geht diesmal um Fragen rund ums Thema „Glück im Alten Ägypten“ mit vielen Führungen und Workshops. Denn auch schon die Menschen im Alten Ägypten wünschten sich Glück – für ihre Familienangehörigen, sich selbst, das Pharaonenreich oder ihre Toten.

Neben spannenden Führungen zum Alltagsleben geht es auch um die Bedeutung von Amuletten bei der Ausstattung der Mumien. In den Workshops können Kinder zum Beispiel einen Skarabäus in Gips gießen, Amulette gestalten und Steine mit altägyptischen Glückszeichen bemalen. Die Preise sind familiengerecht: Der Eintritt kostet drei Euro pro Nase, Familienkarten kosten zehn Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Eugenesen öffnen ihren Kostümfundus

Wer auf der Suche nach einem Karnevalskostüm ist, sollte am Sonnabend im Grabenweg 23 in Mittelfeld vorbei schauen. Dort läuft von elf bis 14 Uhr der große Kostüm-Flohmarkt der Eugenesen. Im Angebot sind beispielsweise Zwergen-, Feuerwehrmann- und Hexenkostüme für Kinder, Erwachsene können sich entscheiden, ob sie als Frosch, Schotte oder Affe gehen. Außerdem gibt es viele Accessoires wie Schuhe, Hüte oder Perücken.

Im Tropenschauhaus den Winter vergessen

Hier gerät man in den „Farbenrausch der Tropen“: Bis zum 24. Februar läuft diese Sonderausstellung im Tropenschauhaus des Berggartens. Zu sehen ist die opulente und kunterbunte Pflanzenpracht Südostasiens. Mehr als 600 Vanda-Orchideen sind nur ein Highlight der Ausstellung, die die Besucher die frostigen Temperaturen vor der Tür schnell vergessen lässt. Geöffnet ist täglich von neun bis 17 Uhr, der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene, drei Euro für Jugendliche, ermäßigt 1,50 Euro.

Perlen der barocken Musik mit Hille Perl

Es ist ein Konzert-Highlight für Freunde barocker Musik: Star-Gambistin Hille Perl und das Ensemble „Los Otros“ treten am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Galerie Herrenhausen auf und präsentieren das Programm „Aguirre – ein ibero-mexikanisches Fandango“. Zu hören sind Perlen der Barockmusik an einem authentischen Spielort. Karten für den Auftritt gibt es von 16 bis 39 Euro, ermäßigt von zehn bis 33 Euro.

Betreutes Scheitern auf der Kleinkunstbühne

In ihrem Programm dreht sich alles um die Unwägbarkeiten und Bredouillen des täglichen Lebens – seien es eingeschlafene Füße bei der Sitzblockade oder Mehl im Föhn. „ Wolfgang Grieger & die High Nees“ haben ihre Show denn auch „Betreutes Scheitern“ genannt, sie zeigen sie am Sonnabend ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) auf der Kleinkunstbühne ( Gottfried-Keller-Straße 28-20). Karten kosten an der Abendkasse 23 Euro. Mehr Informationen unter Telefon 0511/539 10 20.

Großer Wellnesstag in Misburg

Eine tolle Gelegenheit, alternative Heilmethoden und Wellnessangebote von Akupunktur bis Yoga kennenzulernen, bietet sich am Sonntag in Misburg: Die dortige Yoga-Gemeinschaft lädt zum großen Wellnesstag ins Bürgerhaus (Seckbruchstraße 20). Von elf bis 17 Uhr kann man sich bei mehr als 50 Beratern und Therapeuten über ihre Methoden und Ansätze informieren. Die Teilnahme an Workshops und Vorträgen ist frei.

Hochzeitsmesse in Burgdorf

Verliebte und Verlobte können Sonntag durch das Stadthaus von Burgdorf (Sorgenser Straße 31) wandeln und sich Anregungen für ihre Hochzeit holen. Von elf bis 17 Uhr stellen Juweliere, Gastronomen, Kosmetiker, Floristen, Fotografen, Hochzeitsplaner und Modeausstatter ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Der Eintritt zu der Hochzeitsmesse „Ja, ich will“ kostet 7,50 Euro, Besucher bis 15 Jahre sind frei.

Karneval der Tiere in Neustadt

Das dänische Wort Hygge steht für eine gemütliche Stimmung – und die wird auch Sonntag ab elf Uhr im Schloss Landestrost in Neustadt herrschen. Beim „Familien-Hygge“ lädt das Orchester im Treppenhaus zum „Karneval der Tiere“, während des Konzerts darf ausdrücklich getobt und gekuschelt werden. Kissen und Kuscheltiere liegen bereit oder können mitgebracht werden. Eintritt: acht, ermßigt vier Euro, bis fünf Jahre frei.

Pinocchio kommt als Musical auf die Bühne

Ein Musical über die berühmteste Holzpuppe der Welt können Familien am Sonntag im Theater am Aegi erleben. Ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) setzt das Theater Liberi den Klassiker „Pinocchio“ von Carlo Collodi neu in Szene. Besucher dürfen sich auf ein wandelbares Bühnenbild, auf exzellent ausgebildete Musicalsänger, mitreißende Melodien und witzige Dialoge freuen. Karten kosten 20 bis 29 Euro, Kinder zahlen 18 bis 27 Euro Eintritt.