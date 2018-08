Hannover

Dank des Wetters dürfte es auch Sonnabend voll werden am See. Was gibt es schließlich besseres bei dem Wetter als einen eisgekühlten Drink mit Seebelick zu genießen? Die Highlights am Sonnabend: Um 21.30 Uhr ist Stefanie Heinzmann auf der FFN-Bühne und an Löwenbastion treten ab 18 Uhr die Bands Kensignton Road und Mit 18 auf.