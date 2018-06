Das passiert jetzt mit Public Viewing in Hannover

Meine Stadt WM-Aus - Das passiert jetzt mit Public Viewing in Hannover Das Aus der deutschen Fußballer bei der WM macht auch den Gastronomen einen Strich durch die Rechnung – besonders jenen, die Spiele draußen auf Großleinwand zeigen. Während einige einpacken, setzen andere auf den Rest der WM. Die Brauereien treibt derweil eine andere Sorge um.

SO VOLL WIRDS WOHL NICHT MEHR: Das Public Viewing während Deutschland - Südkorea am Strandleben an der Ihme. Quelle: Petrow