Das passiert am Sonntag

Service

Das erwartet uns am Sonntag in Hannover und Niedersachsen.

Hannover. Hannover

Das Fährmannsfest läuft auch heute weiter von 15 bis 18 Uhr. Hier geht es zum Programm! Der Eintritt ist heute frei.

Außerdem läuft heute wieder das Maschseefest. Das Tagesprogramm gibt es hier.

Bitte unbedingt dran denken: Die Straßen am Maschsee sind auch heute für Autofahrer gesperrt. Ab 13 Uhr sind die Culemannstraße und die Willy-Brandt-Allee genau wie das Arthur-Menge- und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer für Autofahrer gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Stadt bittet außerdem Anreisende, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

In Hannover findet heute der Hiroshima Gedenktag in der Aegidienkirche statt.

Auf dem Gelände der Volkswagen Nutzfahrzeuge ist das Bulli Summer Festival-Finale. Die Band Marquess wird auftretetn, 350 Fahrzeuge werden ausgestellt ab 12 Uhr – und Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) kommt vorbei. Im Anschluss ist eine Freiluftparty.

Niedersachsen und die Welt

Das Thema in Niedersachsen ist natürlich weiterhin der überraschende Wechsel der Grünen Elke Twesten zu der CDU. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Freitag seine Mehrheit im Landtag verloren. Immer mehr Unionspolitiker deutschlandweit fordern Weil zum Rücktritt auf. Er selbst stimmt eine Neuwahl zwar zu, aber will nicht zurücktreten.

Auch heute beschäftigt der Skandal um die mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eier weiterhin Deutschland. In immer mehr Bundesländern tauchen die Eier aus den Niederlanden auf und müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Auch Niedersachsen ist betroffen, regionale Bauern sind besorgt, Eier werden zurückgerufen – und auch Aldi zieht in ganz Deutschland mit.

Hannover 96

In der HDI Arena ist heute 96-Familientag. Die Saison wird eröffnet rund um die HDI Arena ab 11 Uhr.

Nach dem abgesprochenen Spiel gestern in England. Als mögliches Motiv der 96-Randalierer, sieht die Polizei die Zustimmung des Aufsichtsrats des Stammvereins von Hannover 96 am vergangenen Montag, dass Kind für 12 750 Euro 51 Prozent übernehmen kann.

Verkehr

Die Straßen sind momentan frei.

Wetter

Heute ist kein Regen für Hannover angesagt, aber ab nachmittags sind frische Böen möglich. Die Höchsttemperatur liegt heute bei 21 Grad. Abends bleibt es meist bewölkt bei 18 Grad. Also: Jacke beim Maschseefest nicht vergessen.

Wir wünschen einen schönen und erholsamen Sonntag!