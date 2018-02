Das passiert am Montag

Service

Guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche! Hier erfahren Sie, was heute so ansteht.

Hannover. Merkel will Nachfolger von CDU-Generalsekretär Tauber benennen

CDU-Chefin Angela Merkel will in den Spitzengremien ihrer Partei (9.00 Uhr Präsidium, 11.00 Uhr Vorstand) den Nachfolger von Generalsekretär Peter Tauber benennen. Der 43-jährige Tauber will nach gut vier Jahren im Amt seinen Rückzug erklären. Damit will er ermöglichen, dass schon auf dem CDU-Parteitag am 26. Februar in Berlin ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es in Parteikreisen. Tauber war seit Dezember 2013 Parteimanager, eigentlich ist er bis Dezember gewählt.

Vor dem Start des SPD-Mitgliedervotums

GroKo oder NoGroKo? Unmittelbar vor Beginn des Mitgliederentscheids geht in der SPD die Debatte weiter. Bis morgen soll indes auch das letzte Mitglied die Unterlagen im Briefkasten haben. Die Abstimmung dauert bis zum 2. März, am 4. März soll das Ergebnis verkündet werden. Angela Merkel kann in dieser Zeit nur abwarten. Geht das Votum schief, wird es auch nach 160 Tagen keine neue stabile Regierung geben.

Berlinale mit Attentatsdrama und Romy Schneider-Porträt

Bei der Berlinale gibt es zum Wochenauftakt einen besonders düsteren Tag. Der norwegische Regisseur Erik Poppe geht mit dem Attentatsdrama „Utøya 22. Juli“ in das Rennen um einen Goldenen Bären. Er schildert den Anschlag des Rechtsextremisten Anders Breivik 2011 konsequent aus der Sicht der Opfer. Ebenfalls im Wettbewerb läuft das Porträt „3 Tage in Quiberon“ über Romy Schneider. Die in Berlin lebende Regisseurin Emily Atef erzählt mit Hauptdarstellerin Marie Bäumer von einer zutiefst unglücklichen Frau.

Skispringer, Zweierbobs und Ihle hoffen auf Olympia-Medaillen

Die deutsche Skisprung-Mannschaft, die Zweierbob-Piloten und Eisschnellläufer Nico Ihle haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gute Aussichten auf Medaillen. Nachdem Andreas Wellinger bereits Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze gewann, könnte es heute mit der Mannschaft die bereits dritte Medaille für den 22-Jährigen in Südkorea geben. Und im Zweierbob führt nach den ersten beiden von vier Läufen Nico Walther mit Anschieber Christian Poser das Klassement an.

Erstes Montagsspiel in Frankfurt: Fans wollen protestieren

Begleitet von massiven Fan-Protesten werden Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 23. Spieltag das erste Montagabend-Spiel dieser Bundesliga-Saison bestreiten. Anpfiff in der Commerzbank Arena ist um 20.30 Uhr. Fußball-Fans in ganz Deutschland kritisieren an den Montag-Ansetzungen, dass sie die eigene Anreise zu Auswärtsspielen erschweren und vermeintlich nur den Vermarktungs-Interessen der Vereine dienen. Die Deutsche Fußball Liga weist die Kritik zurück.

Das Wetter

In Hannover ist am Morgen der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 0°C. Darüber hinaus kann sich vom Nachmittag bis abends die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Werten von 1 bis zu 5°C. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen und die Werte gehen auf -1°C zurück.