Das passiert am Donnerstag

Die Band Santiano bei ihrem Konzert vergangenes Jahr im Kuppelsaal. Am Donnerstagabend spielen sie in der Tui-Arena.© Dröse

Service

Guten Morgen Hannover! Könnte es heute zu einer entscheidenden Wende im Fall Deniz Yücel kommen? Kanzlerin Merkel trifft sich unter anderem in der Sache heute mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Das Wetter wird unterdessen nicht mehr so schön sonnig wie in den vergangenen beiden Tagen. Was sonst noch so ansteht? Das erfahren Sie hier:

Hannover. 17 Tote nach Schüssen an Schule in Florida

Mindestens 17 Menschen haben in der Nacht durch die Schüsse eines 19-Jährigen an einer High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida ihr Leben verloren. Der Täter habe große Mengen Munition bei sich gehabt. Nach Medienberichten benutzte er eine halbautomatische Waffe. Viele Schüler lieferten verzweifelte Berichte ab, schilderten wie sie an Leichen und Blutlachen vorbei die Schule verlassen mussten.

Merkel empfängt türkischen Regierungschef - Wende im Fall Yücel?

Nach monatelangen massiven Spannungen mit der Türkei empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute (16.00 Uhr) in Berlin den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Dieser sagte kurz vor seiner Reise, nun sei „die Zeit gekommen, um eine neue Seite aufzuschlagen“. Der Regierungschef weckte Hoffnungen, dass der in der Türkei inhaftierte deutsche Journalist Deniz Yücel bald freigelassen wird. Yildirim betonte aber auch, darüber entscheide die Justiz, nicht seine Regierung.

Südafrikas Präsident Zuma kommt mit Rücktritt seinem Sturz zuvor

Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat unter dem Druck der Regierungspartei ANC nach rund neun Jahren an der Macht seinen Rücktritt erklärt. Damit kam der von Korruptionsskandalen belastete Zuma einem für heute geplanten Misstrauensvotum im Parlament zuvor. Zumas Rücktritt ebnet den Weg für den ANC-Vorsitzenden und bisherigen Vizepräsidenten Cyril Ramaphosa, der schon am Freitag im Parlament in Kapstadt als neuer Staatschef vereidigt werden soll.

Animationsfilm eröffnet die Berlinale

Das elftägige Filmfestival Berlinale wird am Abend (19.30 Uhr) mit der Weltpremiere von Wes Andersons Animationsfilm „Isle of Dogs“ eröffnet. Eine von Anke Engelke moderierte Gala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz wird bei 3sat live übertragen. Dazu hat sich der US-Regisseur Anderson zusammen mit Hollywood-Größen angesagt, die den Hunden ihre Stimme liehen. Mit Spannung wird erwartet, ob es Zeichen gegen Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in der Filmbranche geben wird.

Nahles setzt sich für Koalitionsvertrag ein - Juso-Chef dagegen

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will heute bei ihren Genossen in Bayern für den Koalitionsvertrag mit der Union werben. Die Fraktionschefin im Bundestag ist Hauptgast beim „politischen Ascherdonnerstag“ (19.00 Uhr) in der Augsburger Kälberhalle. Beim traditionellen politischen Aschermittwoch hatte der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz zu einem Ja zum Koalitionsvertrag aufgerufen. Der Vorsitzende der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, kommt heute im Rahmen seiner Kampagne gegen eine große Koalition nach Niedersachsen. Er tritt in Göttingen (14.00 Uhr) und in Hannover (19.30 Uhr) auf.

Tillerson besucht Türkei - Spannungen zwischen Washington und Ankara

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Streits mit der Türkei trifft US-Außenminister Rex Tillerson zu politischen Gesprächen in Ankara ein. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums will er am Abend mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Im Zentrum dürfte die von Erdogan scharf kritisierte US-Zusammenarbeit mit der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien stehen.

BGH-Verhandlung: Kann Amazons Suchmaschine Markenrecht verletzen?

Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzen sich heute (09.00 Uhr) zwei eher kleine Unternehmen gegen den Internet-Handelsriesen Amazon zur Wehr. Sie wollen nicht, dass ihre Produkte über die Plattform vertrieben werden, und sie wollen auch nicht, dass die Suche nach ihren Produkten zu Alternativangeboten führt. Der Hersteller von wasserdichten Taschen, Ortlieb, und der Anbieter von Matten zur Fußreflexzonenmassage, goFit, führen ihre Markenrechte ins Feld.

Deutsche Medaillenhoffnungen

Biathletin Laura Dahlmeier und die Rodler haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang heute die größten Chancen auf Gold. Thomas Dreßen hat die erhoffte Medaille in der olympischen Abfahrt verpasst, Aksel Lund Svindal holte sich Gold.

Deutsche Mannschaften in der Europa League

Borussia Dortmund und RB Leipzig messen sich heute in der Europa League mit italienischen Teams. BVB gegen Atalanta Bergamo (19.00 Uhr), Leipzig gegen SSC Neapel (21.05 Uhr).

Santiano in der Tui-Arena

Um 20 Uhr geben die Schlager-Seefahrer von Santiano in der Tui-Arena zu Gast.

Das Wetter

In Hannover bleibt am Morgen die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 0°C. Darüber hinaus sollte mittags und auch abends der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet bei Werten von 1 bis zu 4°C. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 1°C. Aus südöstlicher bis südwestlicher Richtung weht der Wind und erreicht dabei Geschwindigkeiten von 10 bis 21 km/h. Mit Böen zwischen 25 und 48 km/h ist zu rechnen.

Und der Blick zurück

Heute vor ...

... 5 Jahren werden beim Absturz eines Meteoriten in der russischen Region Tscheljabinsk etwa 1200 Menschen verletzt.

... 15 Jahren protestieren Millionen Menschen weltweit gegen einen Irak- Krieg. Berlin erlebt mit 500 000 Menschen die größte Friedenskundgebung seit 1945.

... 85 Jahren werden Käthe Kollwitz und Heinrich Mann auf Druck der NSDAP zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwunge.