Hannover

Die Maschseepiraten legen am Dienstag wieder los – und mit ihrem singenden Schiff Üstralala erstmals um 14 Uhr am Anleger Stadion (Nordufer) ab. Ebenso um 15 und 16 Uhr, und das jeden Dienstag und Donnerstag. Kinder zwischen vier und zehn Jahre haben ihren Spaß bei der spannenden Kaperfahrt, ebenso Eltern und Großeltern. Tickets (Kinder fünf, Erwachsene sieben Euro) gibt es beim Üstra-Reisebüro (Nordmannpassage). Restkarten sind an den jeweiligen Tagen ab 13.30 Uhr direkt am Anleger Stadion erhältlich.

14, 15, 16 Uhr, Anleger Stadion (Nordufer): Die Maschseepiraten legen ab.

17 Uhr, Löwenbastion: After-Work-Thursday mit DJ Giorgio

18 Uhr, Bolero Island: World of Music mit DJ Aiello

18 Uhr, See-Wirtschaft am Geibel: DJ Roberto

18 Uhr, Clichy am Geibel: Opening Party mit dem Champagnerhersteller Taittinger (for free, solange der Vorrat reicht) und Kanzler DJ Michael Gürth

18 Uhr, Waldkater meets Spain: Live-Show-Act mit der Salsa del Alma Dance Academy

19 Uhr, Walk Act am Nordufer: Die Jazzpolizei

19 Uhr, Gosch-Sylt am Geibel: Szene-DJs

19 Uhr, Wild Geese Irish Pub: Quiz Night

19 Uhr, Maschseequelle: Salsa- und Latin-Dance-Workshop mit U-Dance

21 Uhr, Clichy am Geibel: DJ Svenny

22 Uhr: Party in der Nordkurve (Robert-Enke-Straße 2) und im Groove Garden (Parkplatz des Courtyard-Hotels)

