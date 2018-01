Das passiert am Donnerstag

Service

CSU, Ostukraine, Iran - hier erfahren Sie, was heute wichtig ist.

Hannover. CSU positioniert sich auf Winterklausur für das neue Jahr

Nach ihrem Bundestagswahlfiasko im vergangenen Jahr und ihrem erst spät beigelegten Führungsstreit bringt sich die CSU-Landesgruppe auf ihrer traditionellen Winterklausur für das neue Jahr in Position: Im oberbayerischen Kloster Seeon wollen sich die Bundestagsabgeordneten für die Berliner Koalitions-Sondierungen und das Landtagswahljahr in Bayern rüsten. Gleich zum Auftakt um 13.00 Uhr wird Parteichef Horst Seehofer erwartet, um über den neuesten Stand in Berlin zu berichten. Denn gleichzeitig richten sich die Blicke bereits auf den Beginn der Sondierungsverhandlungen am Sonntag. Nach einem Spitzentreffen am Mittwochabend verbreiteten die künftigen Sondierer Optimismus.

Gabriel besucht das Konfliktgebiet in der Ostukraine

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist heute von Kiew ins Konfliktgebiet in der Ostukraine. In der Donbass-Region will sich der SPD-Politiker am Vormittag unter anderem mit Beobachtern der OSZE-Mission treffen, die die seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von pro-russischen Separatisten dokumentieren. Auch ein Gespräch mit der lokalen Bevölkerung ist geplant.

Weitere Entwicklung im Iran

Das Momentum der regimekritischen Proteste im Iran verringert sich, sagen Beobachter. Die staatlichen Revolutionsgarden erklären sie für gescheitert. Auch eine Woche nach dem Beginn der Demonstrationen gegen den Klerus und die politische Führung im Iran ist das genaue Ausmaß der Proteste weiter unklar. Über deren möglichen Effekt herrscht auch in Deutschland Unsicherheit. Unter anderem blicken wir heute auf die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen und liefern einen Korrespondentenbericht zur wirtschaftlichen Lage im Iran.

Rund 100 000 Plätze in Flüchtlingsunterkünften ungenutzt

Gut zwei Jahre nach dem großen Flüchtlingsandrang in Deutschland sind in Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften rund 100 000 Plätze nicht belegt. Gleichzeitig gibt es gerade in Ballungsräumen Schwierigkeiten, Zuwanderer dauerhaft mit Wohnungen zu versorgen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Ländern. In Berlin müssen sogar noch 3700 Flüchtlinge in Notunterkünften wie alten Kasernen- oder Bürogebäuden leben.

Vierschanzentournee geht in Innsbruck weiter

Richard Freitag will beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck Boden auf seinen Rivalen Kamil Stoch gutmachen. Der deutsche Gesamtweltcup-Führende geht ab 14.00 Uhr als Mitfavorit in das Springen am Bergisel, das durch Sturmtief „Burglind“ zu einer Windlotterie werden könnte. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatte der Pole Stoch jeweils vor Freitag gewonnen und sich so ein Polster von 11,8 Punkten ersprungen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof startet

Mit der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier an der Spitze starten die deutschen Biathletinnen heute (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberhof in den ersten Heim-Weltcup des Olympia-Jahres.

Und natürlich noch der Blick zurück:

Heute vor ...

... 60 Jahren verglüht der erste von den Sowjets entwickelte Weltraumsatellit „Sputnik 1“ beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

... 64 Jahren werden in Duisburg erstmals in der Bundesrepublik „Parkographen“ aufgestellt. Mit den aus der Schweiz importierten Parkuhren sollen Dauerparker aus der Innenstadt vertrieben werden.

... 70 Jahren erlangt Birma - heute Myanmar - die staatliche Unabhängigkeit von Großbritannien und scheidet aus dem Commonwealth aus.