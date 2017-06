Service

Guten Morgen! Hier ist unser täglicher Servicepost am Morgen. Mit dem aktuellen Verkehr, dem Wetter und den wichtigen Ereignissen in der Stadt:

Hannover. Vorweg der Verkehr und zwar nicht auf den Straßen, sondern erstmal auf den Schienen: Wegen umgestürzten Bäumen kann heute Morgen der Bahnverkehr zwischen Hannover und Bremen nur eingeschränkt fahren. Die Linien RE1 und RE8 verkehren gar nicht und auch die S2 ist zwischen Nienburg und Hagen eingestellt. Mehr dazu lest ihr Hier

Auf den Straßen ist auch ein bisschen was los: Auf der A2 Hannover Richtung Braunschweig ist drei Kilometer Stau zwischen Hämelerwald und Peine wegen einer Baustelle. Hannover Richtung Dortmund gab es einen Unfall zwischen dem Dreieck Hannover-West und Herrenhausen bei der Ausfahrt. Fahrt hier vorsichtig.

Außerdem werden in Hannover heute noch Buslininien der "Üstra Reisen" bestreikt. Welche das sind könnt ihr hier nachlesen.

In Hannover ist heute außerdem noch folgendes los: Im Laufe des Tages könnte es eine Entscheidung im Gerichtsprozess um Saleh S. und die Brandsätze geben, die der junge Islamist von der Ernst-August-Galerie geworfen haben soll.

- Im Innenministerium wird heute nachgelegt was die Beobachtung von Moschees und die islamistischen Gefährder in Niedersachsen angeht. Vor einigen Tagen konnte in der Moschee Kornstraße ein britischer Hassprediger ohne weitere Probleme auftreten: Hetzer-kann-in-Hannover-ungestoert-predigen

- Im Oberbürgermeisterausschuss wird heute über die Probleme in der City gesprochen. Genauer wolle man ein Konzept für mehr Ordnung und Sicherheit vorlegen: Trinkerszene-Stadt-engagiert-Sicherheitsdienst

- Heute Abend will das "Bei Chez Heinz" außerdem Umbaupläne vorstellen.

Das Wetter in Hannover wird nicht so richtig sommerhaft. Es bleibt den ganzen Tag bedeckt Temperaturen bis zu 18 Grad. Zwischendurch kann es auch mal nass werden. Das Wetter für ganz Deutschland gibt es hier: