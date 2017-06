Service

Neue Woche, neues Glück. Zum Start in die nächsten sieben Tage gibt es hier, wie immer, unser morgendliches Update.

Hannover. Wir starten heute mal mit einer guten Nachricht: dem Wetter. Es werden bei uns nämlich ganz fantastische 28 Grad bei vollem Sonnenschein. Wer sich also nach Feierabend noch an den Maschsee setzen will...

Im Rest von Deutschland wird es übrigens ähnlich schön:

Das Kurzwetter mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen. Die Höchstwerte aus dem SuperHD-Modell: https://t.co/Kv8HXxxw8s #wetter /TS pic.twitter.com/rWbF4ZVHhY — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 19. Juni 2017

Der Verkehr ist heute leider nicht so die tolle Nachricht.Auf der A2 Braunschweig Richtung Dortmund sind es im Moment drei Kilometer Stau zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld wegen der Baustelle.

Auf der B3 sind jetzt bereits zwei Kilometer Stau wegen der Baustelle (siehe unten). Exakt: zwischen dem Kreuz Seelhorst und Pferdeturm. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was sonst noch so in der Stadt passiert?

Am Pferdeturm beginnen heute die Bauarbeiten von der Kreuzung bis zur Clausewitzstraße. Es wird daher zu erheblichen Verzögerungen rund um die Pferdeturmkreuzung kommen. Bereits in den letzten Wochen hatte es dort immer wieder Staus gegeben.



Das Landgericht fällt heute ein Urteil in einem Prozess gegen die MHH. Die Kläger fordern wegen eines Geburtsfehlers eine halbe Million Euro.



Bernd Althusmann, Landtagswahl-Kandidat der CDU, stellt sein Programm vor.

Außerdem: In London ist ein Minivan in eine Menschenmenge gefahren: http://www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Minivan-rast-in-Menschenmenge-ein-Toter