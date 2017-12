Das ist los am Donnerstag

Service

Nur noch drei tage bis Heiligabend. Was sonst noch in Hannover, Niedersachsen und der Welt heute los ist, lesen Sie hier:

Bombenanschlag auf BVB-Bus: Prozess startet in Dortmund

Acht Monate nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund beginnt um 12.00 Uhr in Dortmund der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Sergej W. soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, Fußballspieler des BVB zu töten, um bei Wertpapier-Spekulationen abzukassieren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 28-fachen Mordversuch und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor.

Katalonien wählt neues Regionalparlament

Nach Monaten der Krise wählt die spanische Region Katalonien ab 9.00 Uhr ein neues Regionalparlament. Mit Spannung wird erwartet, ob die separatistischen Parteien erneut eine mehrheitsfähige Koalition bilden können und ihre Unabhängigkeitsbestrebungen fortsetzen, oder ob die Wahl die Situation normalisiert. Umfragen zufolge könnte das Ergebnis sehr knapp sein. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

Bieterfrist für Fluggesellschaft Niki endet

Bei der Abwicklung der insolventen Air Berlin stehen heute weitere Schritte an. Zum einen endet am Mittag die Bieterfrist für die insolvente Fluggesellschaft Niki. Die Air-Berlin-Tochter sollte eigentlich von Lufthansa übernommen werden, der Konzern zog sein Angebot aber wegen Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zurück. Zum anderen läuft die Prüffrist der EU-Kommission für den geplanten Verkauf einer weiteren Air-Berlin-Tochter ab, der Luftfahrtgesellschaft Walter. Auch sie soll an die Lufthansa gehen.

Prognose für die beliebtesten Vornamen wird vorgestellt

Die Gesellschaft für Deutsche Sprache wird um 10.00 Uhr ihre Statistik mit einem ersten Trend für die beliebtesten Vornamen 2017 vorstellen. Die endgültigen Listen über die am häufigsten vergebenen Mädchen- und Jungsnamen stellt die Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden dann im Frühjahr vor. 2016 hatten es bei der Auswertung Marie und Elias ganz nach vorn geschafft, gefolgt von Sophie und Sophia sowie Alexander und Maximilian.

Letztes Recken-Heimspiel in diesem Jahr

Um 18:30 Uhr treffen die Handballer von der TSV Hannover-Burgdorf in der Tui-Arena auf den TBV Lemgo.

Und der Blick zurück:

Heute vor ...

... 10 Jahren wird das Schengen-Abkommen auch in Polen und Tschechien sowie Malta, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Slowenien und der Slowakei gültig.

... 15 Jahren sterben beim Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul sieben Soldaten.

... 825 Jahren wird der englische König Richard I. Löwenherz auf Befehl des österreichischen Herrschers Herzog Leopold V. auf dem Rückweg vom Dritten Kreuzzug bei Wien gefangen genommen und später gegen Lösegeld freigelassen.