Das ist los am Donnerstag

Hannover. Trump trifft auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein

Mit Spannung wird die Ankunft von Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Der US-Präsident soll gegen Mittag eintreffen, danach stehen bilaterale Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Terminkalender. Ein öffentlicher Auftritt war zunächst nicht geplant. Angekündigt sind Ansprachen von May (14.00 Uhr) und Netanjahu (16.00 Uhr). Auch andere Spitzenpolitiker wollen in Davos das Wort ergreifen.

Kerber spielt gegen Weltranglisten-Erste Halep um Melbourne-Finale

Angelique Kerber hat bei den Australian Open die Chance auf den Einzug in ihr viertes Grand-Slam-Endspiel. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel trifft gegen 06.00 Uhr auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Im direkten Vergleich steht es 4:4. Die jüngsten beiden Partien entschied Kerber 2016 bei der WTA-WM in Singapur und beim Turnier in Cincinnati für sich. Kerber hat 2016 die Australian Open und die US Open gewonnen und stand in Wimbledon im Finale. Halep erreichte zweimal das Endspiel der French Open, hat aber noch keinen Titel bei einem der vier Grand Slams geholt.

SPD berät über ihre GroKo-Verhandlungsstrategie

Der Start der Koalitionsverhandlungen rückt näher. Einen Tag vor dem voraussichtlichen Beginn am Freitag trifft sich an diesem Vormittag die SPD-Führung mit ihren Unterhändlern in Berlin zu internen Beratungen, um den Kurs für die Gespräche mit CDU und CSU abzustecken.

Europäischer Gerichtshof entscheidet über Klage gegen Facebook

Der Europäische Gerichtshof urteilt um 09.00 Uhr über die Zulässigkeit einer Sammelklage gegen Facebook. Der Österreicher Max Schrems will das soziale Netzwerk in seiner Heimat wegen Datenschutzverstößen verklagen und dabei auch die Interessen von rund 25 000 weiteren Facebook-Nutzern vertreten, mehr als 5000 davon in Deutschland (Rechtssache C-498/16). Der EuGH soll klären, ob Schrems überhaupt in Österreich klagen kann, obwohl Facebook seinen europäischen Sitz in Irland hat. Zudem soll entschieden werden, ob der Jurist und Datenschützer auch im Namen anderer Europäer vor Gericht ziehen kann, die ihm für das Verfahren Rechte abgetreten haben. Facebook hält das nicht für zulässig.

Experten beraten über Cannabis am Steuer und Unfallflucht

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag 2018 beginnt um 10.00 Uhr in Goslar. Bei dem Kongress beraten mehr als 1800 Verkehrsexperten unter anderem über die Folgen von Unfallflucht und Cannabis am Steuer. Weitere Themen sind das automatisierte Fahren, die Abzocke von Autofahrern, die im Ausland kleinere Verkehrsverstöße begangen haben, und eine mögliche Erhöhung der Bußgelder. Der Verkehrsgerichtstag endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. In der Vergangenheit wurden viele dieser Empfehlungen umgesetzt, unter anderem das Handyverbot am Steuer, die Herabsetzung der Promillegrenze oder der Führerschein mit 17.

Anna Maria Kaufmann im Theater am Aegi

Um 20 Uhr präsentiert die Opern- und Musicalsängerin gemeinsam mit dem russischen Kammerorchester viele bekannte Filmmusiktitel - zum Beispiel aus „Der König der Löwen“, „Aladdin“, "Dirty Dancing" oder "Titanic".

... 10 Jahren wird das Arbeitslosengeld I für über 50-Jährige wieder länger gezahlt. Die Bezugsdauer wird rückwirkend zum 1. Januar auf bis zu 24 Monate ausgeweitet, beschließt der Bundestag.

... 15 Jahren startet die Nasa-Weltraumsonde „Sorce“ zu einer Mission zur Erforschung der Sonnenstrahlung.

... 25 Jahren nimmt der private Fernsehkanal Vox in Köln seinen Sendebetrieb auf.